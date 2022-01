Detonacija

Mijo Caktaš

11

Evo me, da. Hvala svima na čestitkama. Prvo ću se upoznati s novim suigračima, neki od njih su mi jako dobro poznati, posebno oni koji su mi bili suigrači. Interes trenera Bjelice i Osijeka je postojao već prošloga ljeta, tada sam se odlučio ići nekim drugim putem, ali sada su nam se želje poklopile. Jedva čekam da krenem na trening i da se priključim momčadi. To je sada najvažnije.

"Drago mi je da me navijači cijene"

zadovoljstvo

NK Osijek

Bijelo-plavima

Drago mi je što imaju takvo mišljenje o meni i da me cijene. Mogu samo reći i obećati da ću dati sve od sebe, svoj maksimum na terenu. Vidimo da HNL nikada nije bilo zanimljiviji i neizvjesniji, čekaju nas stvarno lijepe utakmice i veselimo se skorašnjem početku drugog dijela sezone.

Spreman za ono što ga očekuje

inozemnu ponudu

Je, bili smo stalno u kontaktu gospodin Bjelica i ja, možda je to u medijima malo drukčije prezentirano, ali je to istina. Moram reći da sam imao određenih zdravstvenih, rekao bih općih problema, ali je to sada iza mene i spreman sam za ono što me očekuje. Imam iza sebe jako dobru polusezonu u Saudijskoj Arabiji, no osjetio sam da u Osijeku mogu igrati na još jednoj većoj razini, imamo se za što boriti idućih mjeseci i vjerujem da ćemo u tomu biti uspješni. Nadam se da će navijači biti uz nas, još i više nego do sada, ponovit ću kako ću od sebe dati sve što znam i mogu i vjerujem da ćemo biti uspješni.

Bjelica mu želi puno golova za NK Osijek

Nenad Bjelica

Pojačavamo prije svega sami sebe, želimo biti bolji nego što smo bili do sada i sigurno je da će nam Mijo pomoći u tome. Naravno da od njega sada očekujem da se što prije adaptira na momčad koja će sa sigurno dobro prihvatiti. Želim mu prvenstveno puno zdravlja i puno golova u dresu Osijeka. I sama njegova pojava u svlačionici je svakako veliki impuls svim igračima. Donosi nam iskustvo, golove, asistencije, godine uspješnog igranja u HNL-u, neka nam samo pomogne u tim našim nastojanjima kada je riječ o ostvarenju klupskih ciljeva.

Brzo će se adaptirati na momčad

Već smo mu ranije poslali plan treninga koje je mogao i individualno odraditi. Posljednju je utakmicu odigrao prije desetak dana i u dobrom je stanju tako da vjerujem da bi mogao biti spreman već za prvo kolo. Znamo da je najkorisniji iza „špice“, na poziciji ofenzivnog veznog, znat ćemo ga zasigurno adaptirati na naš sustav.

Tekst i foto: NK Osijek

“ se dogodila pri samom kraju naših priprema u Poreču.je potpisao ugovor na tri i pol godine i priključio se suigračima u hotelu „Parentium“, pozdravio i upoznao s novim kolegama i odmah zadužio klupsku opremu za trening kao i dres s brojemkojega će imati na dresu.Veliko jeprisutno među navijačima Osijeka koji, kao i svi u, vjeruju da će Mijodonijeti puno toga dobroga u nastojanju da već u bliskoj budućnosti ostvarimo velike želje i ambicije.Osijek ga je htio još prošloga ljeta, no tada je odlučio prihvatiti unosnu. Drugi poziv iz Gradskog vrta je spremno prihvatio kao novi izazov u vrlo bogatoj i uspješnoj igračkoj karijeri.Naravno da je vrlo zadovoljan i. Uspješno je pregovore priveo kraju, doveo u naše redove veliko pojačanje, ali i poslao poruku i javnosti i konkurentima za nastavak sezone…Caktaš će se odmah uključiti u trenažni proces kako bi što prije mogao zauzeti mjesto u momčadi u službenim utakmicama.