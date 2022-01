Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik, župante predstavnici, predsjednik Upravnog odbora Porinai izvršni direktor Porina, predstavili su Osijek kao domaćinaDodjela nagrada održat će sei bit će to prvi put nakon 2006. godine kako je grad na Dravi domaćin ovom važnom događaju za hrvatsku diskografsku industriju.U svojim uvodnim riječima gradonačelnik Radić i župan Anušić izrazili sušto je Osijeku ponovno pripalo domaćinstvo. Radić je podsjetio na posljednje uspješne događaje u organizaciji grada, poput nedavnog pripremnogtekoji je ponio titulu najboljeg u Hrvatskoj, a pohvalio se i porastom broja noćenja u prosincu prošle godine odu odnosu na rekordni prosinac 2019., izrazivši nadu kako će i Porin polučiti sličan pozitivan učinak na osječki i slavonski turizam u ožujku.Njegovim željama pridružio se i župan istaknuvši kako su grad i županija uvijek bili dobri domaćini te kako se i njihovi gosti ovdje osjećaju kao kod kuće.Davor Drezga je u ime Porina to i potvrdio te je dodao kako nas u ožujku očekuje cijeli: iako će se sama dodjela održati u petak 25. ožujka, u gradu će se od ponedjeljka do petka održavati brojni popratni događaji poputKao i svake godine, na dodjeli nagrade nastupit će neki od, a tko će to biti znat će se krajem veljače kada završi proces nominacija.Obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo i širenje COVID-a, Grezda je naglasio kako će se u dvoranu Gradski vrt moći ući samo suz obavezno nošenje maske i držanje distance, a i broj publike smanjit će se u skladu s epidemiološkim mjerama koje budu na snazi.