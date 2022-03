Porina

velika dvorana, crveni tepih, najveća imena hrvatske glazbene scene, kolege iz medija i publika

Osječko-baranjske županije

Urban&4

Damir Urban, Goran Martinac, Matej Zec, Nikša Bratoš i Sandi Bratonja

Šimun Matišić Quintet

Goran Martinac i Šimun Matišić

Zvonimir Šestak Groove Assembly

Harija Rončevića

Filip Rudan

Bad Daughter

Ana Opačak i Gabi Novak

Matija Cvek

Alan Dović

Dado Marinković

Porto Morto

Roko Crnić, Hrvoje Klemenčić, Hrvoje Nikšić i Mislav Kljenak

Krankšvester

Hrvoje Marjanović

Toniju Starešiniću

Silvio Bočić i Toni Starešinić

Nikši Bratošu i Zlatanu Stipišiću Gibonniju

Domagojem Perišićem

Tanja Stipišić, Jurica Marinković i Denis Milardović

Filip Filković Philatz

Ansambl Lado

Robert Tanasković, Margareta Mihalić, Krunoslav Šokac

55. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2021. (Nove skladbe

Dušan Šarac i Mijo Stanić

Stanka Šarića

Klapi „Sveti Juraj“ HRM

Nenad Šiškov, Mario Božić

Nikola Fabijanić & Acoustic Project Strings

Krešimir Petar Pustički

Sara Glojnarić

Vid Veljak

Pavle Dešpalj

Alan Šnajder i Božidar Pandurić

Katarina Kutnar

Katarina Krpan

Krešimir Seletković

Katarina Kutnar

Katarina Krpan

Tomislava Golubana

Rajka Dujmića

Klaudija Čular

Andrej Grozdanov & Prijatelji

Dalibor Prochazka

Dalibor Prochazka i Ante Akrap

Vedran Peternel

Ivan Popeskić

Veri Svobodi, Juri Stubliću

Akiju Rahimovskom

Blanka Došen, Stanko Šarić i Šima Jovanovac

Tina Vukov, Ana Opačak i Ivanka Mazurkijević

Jure Stublića

Vanna, Matija Cvek, Vokalni ansambl Brevis i Gibonni

Najava:

Završila je dugo iščekivana dodjela! Ove godine baš kao nekad prije –– svi zajedno u osječkoj dvorani Gradski vrt. Porin nije bio u Osijeku od 2006. godine, tako da je posebno zadovoljstvo bilo dodijeliti statue 29. po redu Porina u srcuVeliki uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigli suosvojivši čak četiri statue. Njihov album „Lipanj, srpanj, kolovoz“ koji producentski potpisujuproglašen je Albumom godine, ali i Najboljim albumom rock glazbe. Njihova pjesma „Sama“ autora Damira Urbana proglašena je Pjesmom godine, a Urban&4 dobili su i Porin za Najbolju izvedbu grupe s vokalom za istoimenu pjesmu.Tri statue odnosi. Osvojili su Porina za Najbolju skladbu jazz glazbe za skladbu „In Grožnjan, After all These Years“ autora Šimuna Matišića, zatim Porina za Najbolju izvedbu jazz glazbe za skladbu „With Pain I Was Born“, te Porina za Najbolji album jazz glazbe za album „Tribute to B.P.“ koji producentski potpisujuOve godine su u kategoriji Najbolji album jazz glazbe dva dobitnika Porina (zbog istog broja bodova), uz Šimun Matišić Quintet, Porina su dobili iza album „In the pocket“ koji producentski potpisuje Zvonimir Šestak.Najboljim albumom zabavne glazbe proglašen je album „Idem jugu svom“koji on i producentski potpisuje, a Porina u kategoriji Novi izvođač godine osvojio je. Porina u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba osvojila jeza skladbu „Favourite Game“, dok su Porina za Najbolju vokalnu suradnju osvojileza skladbu „Pjesma“.Dva Porina osvojio jei to u kategoriji Najbolji album pop glazbe za album „Izbirljivo i slučajno“ koji producentski potpisuje, te u kategoriji Najbolja muška vokalna izvedba za pjesmu „Ptice“.Dva Porina osvojio je i– u kategoriji Najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe) za album „My life“ koji on producentski i potpisuje, te u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe) za skladbu „Take te te“.U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe Porina je osvojioza album „Portopop“ kojeg producentski potpisuju, dok su Porina u kategoriji Najbolji album Hip hop glazbe osvojiliza album „Krankšvester“ kojeg producentski potpisuje. Porin za Najbolji album elektroničke glazbe pripao jeza album „Survival Kit“ kojeg producentski potpisujuPorin za Najbolji aranžman pripao jeza skladbu „Lažu fotografije“, a Nikša Bratoš osvojio je i Porina za Producenta godine, te zajedno sPorina za Najbolju snimku albuma za album „U po' ure (Extended Edition)“ Zlatana Stipišića Gibonnija.Porina za Najbolje likovno oblikovanje osvojili suza Gibonnijev album „U po' ure (Extended Edition)“, a Porina za Najbolji video broj osvojio jeza „Lažu fotografije“ (Gibonni).Porina za Najbolji album folklorne glazbe osvojio jeza album „Veliko je sad veselje – hrvatske uskrsne pučke popijevke“ (glazbeni producenti:). Najboljim albumom klapske glazbe proglašen je album „)“ kojeg izvode razni izvođači, a kojeg producentski potpisuju. Najboljim albumom tamburaške glazbe proglašen je album „Treba znati“kojeg on sam i producentski potpisuje. Porin za Najbolji album pop-folklorne glazbe pripao jeza album „Plovit se mora“ (glazbeni producenti:).Najboljim albumom klasične glazbe proglašen je album „Koncerti za saksofon i gudače“, izvođač –, glazbeni producent –. Porina za Najbolju skladbu klasične glazbe osvojila jeza skladbu „Mora“ koju izvodi, violončelo. Porina za Najbolju izvedbu klasične glazbe osvojili su Simfonijski orkestar HRT-a i dirigentza skladbu „Svetislav Stančić: Simfonijski scherzo“, dok su Porina za Najbolju snimku albuma klasične glazbe osvojiliza album „Sanjarenje“ kojeg izvode, violina i, klavir. Porina za Najbolju produkciju albuma klasične glazbe osvojio jetakođer za album „Sanjarenje“ kojeg izvode, violina i, klavir.Najboljim albumom za djecu proglašen je album „Tatine priče i pjesme“ izvođača i producenta. Najboljim tematsko-povijesnim albumom proglašen je album „Antologija: Rajko Dujmić“ izvođača, autor izdanja:Najboljim albumom popularne duhovne glazbe proglašena su čak dva albuma (zbog istog broja bodova) – album „Gitara i glas“ (izvođač, glazbeni producent/urednik Andrej Grozdanov) i album „Memento mori“ (izvođač:, glazbeni producent). Najboljim albumom s raznim izvođačima proglašen je album „Zagreb calling: Generacija bez refrena“ (urednik izdanja). Najboljim koncertnim albumom proglašen je Massimov album „Vještina Boutique“ čiji je glazbeni producentOve godine su Porini za životno djelo pripalii posthumno, prerano preminulom. Tijekom dodjele uz nastupe najvećih glazbenih imena, jedan dio programa posvećen je upravo i dobitnicima Porina za životno djelo. Počast Veri Svobodi odali suizvodeći tradicionalne pjesme, dok suotpjevali pjesmeotpjevali su najveće hitove Parnog Valjka u čast Akiju Rahimovskom.