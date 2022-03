Osječko – baranjska županija i grad Osijek

Porin

tehničkih razloga

četvrtak, 24. ožujka

najvažnije glazbene nagrade

Tjedan Porina

Ivan Radić

Ovo će biti prvi Porin u Dvorani Gradski vrt i to je od iznimne važnosti za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju, jer doprinosi brendiranju i pozicioniranju Osijeka kao turističke, ali i glazbene destinacije.

Tekst i foto: Porin

Pročitajte i..

Vijest kako ćebiti domaćini dodjele najvažnije glazbene nagradedočekana je s veseljem u glazbenim krugovima, ali i kod slavonske publike. Dodjela će se zbogipak održati, umjesto planiranog 25. ožujka, dan ranije odnosno u. To je 29. po redu dodjela koju ćemo pratiti uživo na HTV1 iz osječke dvorane Gradski vrt.Pripreme za Porin u Osijeku nakon dugih šesnaest godina u punoj su snazi. Dvije godine pandemije onemogućile su ono na što smo navikli kad je Porin u pitanju, tako da će ove godine biti sve baš onako kako dodjelai zaslužuje - vrhunska produkcija, najbolji izvođači, glazbenici, autori i producenti na jednom mjestu s publikom. U pripremi je i- od subote do same dodjele koja će se održati u četvrtak, publika će moći uživati u raznim predstavljanjima knjiga, koncertima i programima.Gradonačelnik Osijeka,izrazio je još jednom dobrodošlicu: “