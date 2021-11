Osijeku

Advent

razmišljaju, raspravljaju, u čemu sudjeluju i uživaju

najvažniji „sastojak“ čarolije Adventa

sretni i nasmijani ljudi

uzeti Advent

Adventa u Osijeku je bilo

veličinom srca, snagom duha, dobrotom ljudi

grad po mjeri čovjeka

potrebe, želje, snove i dovoljno mali

najdužu šetnju gradom

nije stajanje nego kretnja, i nije mjesto nego šetnja

blagdanski ukrašenim lokacijama

Advent u Osijeku

nije samo jedno mjesto

šetnju različitim lokacijama

ponudom obrtnika i ugostitelja

Adventiranja u Osijeku

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija

adventski vijenac

konkatedrale Svetog Petra i Pavla

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić

nedjelju 28. studenog 2021.

18 sati

adventsko šarenilo

Dan Grada Osijeka

četvrtak, 2. prosinca 2021.

blagdanskom ruhu

osmjehe i korake ljudi, zajedništvo

Svečanoj sjednici

obogaćene i dopunjene

prepoznatljivi, tradicionalni, najosvjetljeniji tramvaj

Božićni tramvaj

centar grada i Trg Ante Starčevića

Kaleidoskopa

Kapucinskom

ledene Sakuntale

najljepšom, sanjivom ulicom Europske avenije

Perivoja Kralja Tomislava

najposjećenija lokacija

najviše

ugostiteljskom ponudom i glazbenim programskim sadržajima

do Rondela u Tvrđi

Kulturni centar

božićno kino

Zimski vidikovac

Muzej likovnih umjetnosti

klizalište Sokol

zimske radosti

plesati pod zvijezdama

adventska okrjepa

adventsku čaroliju

Ferris wheel

najveći i najsjajniji

10 kilometara lampica

7. siječnja

Tekst: Osijek.hr

Pročitajte i..

jevažna tema. Nešto o čemu građani puno. I tako treba biti, jer građani su. A jedini pravi uspjeh Adventa su. Pozitivne emocije, sjaj u očima, zahvalnost, zajedništvo.Lani nam je pandemija pokušala. Epidemiološke mjere rekle su – nema sajma, nema kućica, nema koncerata, nema centralnog mjesta okupljanja. AliVeličina grada ne definira se brojem kilometara ili brojem stanovnika. Veličina grada mjeri se. Za Osijek se već dugo govori da je „“. To znači dovoljno veliki da ispunite svojeda se osjećate sigurno, ugodno i prisno. Dovoljno veliki da organizira, dovoljno mali da u kratkom vremenu prilagodi koncept adventskog slavlja trenutnoj situaciji. Osječani su otvorenog srca prihvatili ideju kako Advent „“. Adventiranje zamišljeno kao kretanje pooživjelo je Osijek, pokazalo karakter i duh Osječana i oživjelo sjećanja na neka druga vremena, kada su svakodnevna šetnja i pune ulice bile glavni motivi dobre zabave u Osijeku za sve generacije.Ove godinenastavlja odgovornu politiku i dalje razvija svoj jedinstveni koncept u kojem Advent, nego doživljaj grada kroz, ali značajno obogaćen ne samo novim skrivenim lokacijama, već ikoja je lani izostala. S obzirom na epidemiološku situaciju, koja svakodnevno utječe na plan produkcije, organizatori, ove su godine fokusirani na disperziranost kao važan faktor adventskog programa. To znači kako je osječko Adventiranje modularno i spremno na sve epidemiološke opcije i sigurno neće biti otkazano ni pod kojim uvjetima.Tako će prvi nagovještaj Adventa, kako to priliči u svakom domu, pa tako i našem gradskom ognjištu, donijetiispred, a prvu adventsku svijeću zapalit će, u, uuz prigodan program prije nedjeljne Svete mise.Kako naš grad ima rođendan početkom prosinca,bit će dio svečanog programa za, u, u večernjim satima kada će Osijek zasvijetliti ui izmamiti prve šetače na ulice, kako bi svom gradu za rođendan poklonili ono najvažnije –. Paljenju blagdanskih lokacija nazočit će i visoki uzvanici koji će sudjelovati nau Hrvatskom narodnom kazalištu povodom Dana Grada.Svi koji su adventirali protekle godine neće biti razočarani – poznate lokacije bit ćenovim svjetlosnim iznenađenjima. Tako će uzu Hrvatskoj,koji posjećuje gotovo 15.000 ljudi u sezoni,dodatno živnuti i zasvijetliti najljepšim svjetlima. Put Adventera nastavlja se čarobnomprekoi ponovno nasodvodi dokoji je lani bioi zbog toga ove godine izabran kao lokacija koju ćemoosnažiti dodatnomna mini pozornicama. Uz put lampica i razgledanje obrtničke ponude našeg grada šetat ćemo dalje, odakle je put značajno proširen. Nova lokacija na adventerskoj mapi je igdje će uzi raznoliki božićni program, posebna točka adventske šetnje biti ina krovu Kulturnog centra.otvorit će vrata svoga dvorišta za sve ovogodišnje šetače, aponovno će obogatitisvima kojima šetnja kao zimska kretnja nije dovoljna. Moći ćemo, uživati u čaroliji noći, tražiti skrivene prolaze, stvarati uspomene.Lani nam je svima falila. Kako ove godine ona ne bi izostala, uz adventsku ponudu na ključnim lokacijama Adventiranja, veliki broj ugostitelja širom grada uključit će se us ponudom na terasama svojih objekata. Mirisi i okusi blagdanske trpeze ove godine neće izostati!Advent ćemo kao i do sada obogaćivati kako se bliži Božić, tako da će posebno iznenađenje sredinom prosinca biti zanimljiva atrakcija –, rotirajući kotač kojeg imaju sve velike europske i svjetske metropole. Tako će i Osijek ovog Adventa u gostima imati najveći kotač u Hrvatskoj koji ne smijete propustiti!Osijek ovogodišnjim pristupom pokazuje kako i u epidemiološki neizvjesnim uvjetima može organizirati, a opet siguran i modularan Advent u kojem će širi centar grada biti obgrljen sa, a još važnije velikim brojem osmjeha, jer ćemo uživati u blagdanima i zajedništvu, a istovremeno ostati sigurni, zdravi i ispunjeni mirom uz pravi ugođaj Adventa kroz cijeli dan, kroz cijeli grad.Nakon Adventa slijede nam božićna i novogodišnja događanja koja će potrajati sve doi koja će nas u pravom raspoloženju uvesti u 2022. godinu, o čemu više u vremenu pred nama.