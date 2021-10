Grad Osijek

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva

jačanje konkurentnog nastupa

30. studenog

Jasenka Crnković

velikim odazivom osječkih poduzetnika

Želimo biti fleksibilna, transparentna i učinkovita javna uprava te pomoći poduzetnicima da na što bolji način ispune prijavu

otvorena za sve prijedloge i sugestije

je 1. listopada objaviona području grada Osijeka u 2021. godini. Cilj jeosječkih mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. U okviru ovog javnog poziva osam je predviđenih mjera, a ukupno je osigurano milijun kuna.Ako je i bilo sumnji u uspjeh ovog projekta, one su raspršene već na samom startu. Naime, iako je Javni poziv otvoren od 1. listopada do iskorištenja sredstava, a najkasnije do, samo pet dana nakon raspisivanja poziva više od polovice sredstava već je utrošeno.To je za vijesti Osječke televizije potvrdila, zamjenica gradonačelnika Osijeka, koja je izrazila zadovoljstvo ovakoPodsjetimo, U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama, potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, kao i potpore za digitalizaciju poslovanja.Crnković je savjetovala svima zainteresiranima da se što prije prijave i predaju potrebnu dokumentaciju, a u tu svrhu otvorena je i Info točka na e-mail adresigdje zainteresirani mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama. „“, rekla je zamjenica gradonačelnika.Crnković je dodala kako je gradska upravakako bi budući javni pozivi bili što bolji i učinkovitiji. A ne samo da će idućih javnih poziva biti, već se u idućem proračunu grada planira povećati iznos namijenjen poticanju poduzetništva na području Osijeka, čemu je zasigurno pomoglo i veliko zanimanje građana za ovaj ciklus potpora.