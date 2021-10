pet dana

polovica sredstava

razvoju poduzetništva

velikog broja zaprimljenih prijava

zaprimanje prijava

Na Javni poziv, raspisan 1. listopada 2021., pristiglo je do dana 7. listopada 2021. do 9:00 sati 87 omotnica s prijavama. Do sada obrađene prijave prelaze iznos od milijun kuna predviđenih sredstava za dodjelu potpora.



Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava obrađuje prijave redoslijedom zaprimanja u Pisarnici Grada Osijeka te će po okončanju postupka dati prijedlog za donošenje Rješenja o dodjeli potpora iz ovog javnog poziva.

