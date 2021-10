Grad Osijek

Tekst: Osijek.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

objavio jeiz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. godini. Cilj je jačanje konkurentnog nastupa osječkih poduzetnika na tržištu te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.U okviru ovoga Javnog poziva realiziraju se potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, u visini od, a najviše do; potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, u visini od 50% troškova, a najviše do; potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, u visini od 50 posto troškova, a najviše do; potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, u visini od 75 posto troškova, a najviše do; potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, u visini od 50 posto troškova, a najviše do; potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama, u visini od 50 posto troškova, a najviše doza izlagače i doza posjetitelje; zatim potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, u visini od 50 posto troškova, a najviše do; kao i potpore za digitalizaciju poslovanja, u visini od 50 posto troškova, a najviše doPotpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.Poduzetnik se može javiti na više mjera, a ostvariti najvišepotpore po ovome Javnom pozivu, koji je otvoren od 1. listopada do iskorištenja sredstava, a najkasnijeUkupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora iznoseUz detaljnije informacije o uvjetima za dodjelu potpora dostupne na web stranici Grada , prijaviteljima je do 19. studenoga dostupna i Info točka gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama, na adresi e-pošte