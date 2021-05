Grad Osijek

drugi je grad u Hrvatskoj po udjeluizu 2019. godini, pokazala je analiza portala Gradonacelnik.hr napravljena na temelju dostupnih podataka konsolidiranih proračuna.Osijek je u 2019. godini povukao gotovo, a među vodećima je bio i po rastu povučenih sredstava u odnosu na 2018. godinu, za. U tri promatrane godine, od 2017. do 2019., Osijek je privukao ukupnoiz EU fondova.Prije dvije godine u Gradu je uz većinskoobnova 6.000 m2 parka u središtu grada ( secesijska Sakuntala ) i uređenje Stare pekare i novog Trga V. Lisinskog u Tvrđi te je započela realizacija više kapitalnih projekata:, a započeta je i rekonstrukcijau gradu Osijeku.Tijekom 2020. završeni su projekti izgradnje dva reciklažna dvorišta, sanirano je i zatvoreno odlagalište neopasnog otpada Nemetin, projekt vrijednosti gotovo 38 milijuna kuna, a započela je sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš vrijednosti preko 73 milijuna kuna.Uspostavljen je sustav dijeljenja automobila (8 auta), a ove godine započinje i sustav(175 bicikala i 25 samo-uslužnih stanica). Nabavljeno je i 12 novih niskopodnih gradskih autobusa , investicija ukupne vrijednostiod čega jesufinancirano EU sredstvima.Strateški projekt, poslovna infrastruktura za najpropulzivniji gospodarski sektor – IT park je u 2020. započet te se uz izgradnjuIT firmi nastavlja 2021. i 2022. izgradnjom centralne zgrade za najam.Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka nastavlja se nakon zahvata na ispravljačkim stanicama, te 9,5 kilometara gornje kontaktne mreže i tramvajske pruge, i 23 tramvajska stajališta (radovi vrijedni).U 2021. godini je uz nastavak kapitalnih investicija u Tvrđi i IT parku planirano i proširenje IT parka,te projektiranje, a od 2022. godine započinju projekti izgradnjegradskog prijevoza putnika te nabava novih tramvaja. Projekti u gradskom prometu se time i završavaju s prekozavršenih investicija.Tu je i projekt GReENERGY – korištenje obnovljivih izvora energije koji je započeo u 2019. godini, vrijedan je, a glavni cilj mu jeenergetsku učinkovitost u javnim zgradama uz korištenje zelenih krovova i zidova, proizvodanja električne energije iz obnovljivih izvora energije pomoću solarnih panela i promicanje njihove uporabe u javnom i privatnom sektoru.Također, u razdoblju od 2017. godine izdvaja se i projekt izgradnjeu Sarvašu, jedan od najmodernijih vrtića u istočnoj Hrvatskoj, i prvi niskoenergetski vrtić nulte kategorije u cijeloj RH. Ukupna vrijednost investicije bila je oko