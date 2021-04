osječka gradska

[Foto: GPP Osijek Screenshot]

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Nakon višegodišnjeg najavljivanja,uprava uvela je opciju koje se ne bi posramili nisvjetski gradovi, izvještava RTL televizija . Naime, odnedavno svaki Osječanin može iznajmitii koristiti ga kao privatni javni prijevoz.Nekoliko dana nakon predstavljanja projekta električnih romobila , Grad je predstavio i projekt električnih automobila kao novu opciju vožnje uPotpuno bešumna vožnja koštat će vas. Autmobil maksimalno smijete koristitiu komadu. Cijena je u Osijekunego u drugim europskim gradovima jer tamo ovakvim projektima upravljaju privatnici.Trenutno je na raspolaganjukoje su ujedno i. Korisnici ih tamo mogu uzeti i vratiti no prije toga moraju se prijaviti putem aplikacije na pametnom telefonu [ Google Play App Store ]. U aplikaciji je vidljivo gdje se automobil nalazi i u roku nekoliko sekundi stiže vam rezervacija željenog vozila.Prilikom prijave korisnik osim svojeprijavljuje svojukoju sam osigurava tako da ako se automobil ne vrati u roku od 3 sata ili ako se odjavi na neželjenom mjestu, plaćaju se penali.A kaznu ćete platiti i ako ste volan u ruke dali drugoj osobi ili imali udes pod utjecajem alkohola, jer osiguranje funkcionira kao i kod rent-a-cara - krivnja ide na korisnika i to na onoga koji se registrirao. „“, rekao je, savjetnik za EU projekte u gradskoj upravi.Grad je ove automobile uzeo pod okriljem europskog projekta „“ koji za cilj ima smanjivanje emisija ispušnih plinova. Sve je koštalo, 60% stiglo je iz EU fondova, a 40% iz gradskog proračuna. U okviru tih 40% su uključene i plaće djelatnika koji rade na ovom projektu.Kada je baterija puna, ovaj automobil može prijeći oko, a ako do kraja stisnete papučicu gasa vozit ćete do", dodao je KukićUskoro će se tako Osijekom građani moći voziti, a u planu je i jedna ideja koja zvuči kao iz SF filmova, a to je vožnja autonomnim automobilom koji će sam doći po vas i sam vas odvesti do odredišta. Takva autonomna vozila Grad će uzeti kao pilot projekt, a ona će ići po određenoj ruti, kupiti putnike i voziti dalje, sve bez vozača.Iako je Osijek 5G grad, za takvu vožnju ipak ćemo se morati strpiti još koju godinu, zaključuje se u izvještaju RTL televizije