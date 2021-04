Osijek

je u proteklih nekoliko godina doživio pravu, pri čemubilježe ulaganja u. Pobjednici predstojećih lokalnih izbora morat će pokazatida okončaju brojne projekte koje je pokrenula gradska uprava na čelu s, prenosi Tportal.hr Iz dinamike kretanja osječkog proračuna teško bi se moglo zaključiti da je riječ os velikim gospodarskim problemima. Iz godine u godinu osječki budžetpa je u razdoblju od 2015. do 2020.proračunska potrošnja. U eri gradonačelnika Ivana Vrkića, koji vodi grad od 2013. godine, pokrenuti su, što je promijenilo sliku grada na Dravi.Po vrijednosti se ističu ulaganja u. Grad, čija jemeđu vodećima u regiji, odužio se poduzetnicima gradnjom modernog IT parka s devet poslovnih zgrada, a trebao bi biti dovršen do ljeta ove godine.U okviru revitalizacije kulturne baštine pokrenuti su brojni kapitalni projekti u, od kojih je najvrjedniji obnova osječke Tvrđe. U području prometne infrastrukture najviše se ulagalo uKapitalni projekti značajnim se dijelom financiraju iz fondova EU-a, a Osijek je, uz Rijeku,u povlačenju europskih sredstava. U ovoj godini planira se povući više od, a najizdašnija ulaganja idu za projekt) te razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe ().Treba naglasiti da je u drugom mandatu zboggradonačelnika donekle otežano donošenje odluka, što se odrazilo narealizacije kapitalnih projekata.Unatoč pandemiji koja je dovela dou punjenju proračuna, trend rasta proračunskih prihoda nastavljen je i prošle godine. Doduše, pod utjecajem koronakrize gradski čelnici morali su provesti, od kojih je najveći bio onaj u studenom, kada je proračun smanjen zaNo usprkos rezovima u pandemijskoj godini, gradski budžet nabujao je za gotovodostigavši. Iz Ureda Gradonačelnika pojašnjavaju kako je proračun ovako značajno rastao i zbog činjenice da je izmijenjena metodologija iskazivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama – proračunskim korisnicima jedinica lokalne samouprave. Naime, rashodi za plaće i drugi rashodi za zaposlene, koji su se do 2019. iskazivali u okviru nadležnoga Ministarstva, od 2020. iskazuju se u okviru nadležnih jedinica lokalne samouprave.Preraspodjelom u sklopu rebalansa osigurana su sredstva zaosječkih poduzeća pogođenih pandemijom, a uštede su provedene na kapitalnim projektima koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije i dugoročnim kreditima.Grad je završio 2020. godinu s viškom prihoda od. Ovaj višak najvećim dijelom je namjenski, odnosno za financiranje investicija u 2021. godini. U 2020. također je prenesen ostvareni višak iz 2019. u iznosu odte je njime financiran dio rashoda 2020. godine. Proračunska pričuva iznosila jei u cijelosti je utrošena za pomoć područjima stradalim u potresu, odnosno gradovimaInače, u strukturi proračuna najviše novca odlazi na plaće zaposlenih (), slijede kapitalne investicije (), materijalni rashodi () i subvencije ().Ovogodišnji proračun planiran je u visini od, što je gotovood prošlogodišnjeg rebalansiranog budžeta.Više od četvrtine ovogodišnjeg proračuna, točnije, namijenjeno je kapitalnim projektima. U iduće tri godine najviše se planira uložiti u razvoj i unapređenje osječke Tvrđe (), u deponije i reciklažna dvorišta za zbrinjavanje komunalnog otpada (), u izgradnju i obnovu prometnicate za energetsku obnovu škola i dječjih vrtića ().Jedan od važnih projekata koji bi trebao započeti u ovoj godini obnova je bazenskog kompleksa Copacabana. U proračunu je za tu namjenu osigurano 15 milijuna kuna, a ukupna investicija procjenjuje se na 60 milijuna kuna.U tijeku je ipreko Drave, a trebala bi biti dovršena 2022. godine. Ukupni troškovi iznose između, a obnova se provodi u tri faze kako bi se izbjeglo to da most dulje vrijeme bude zatvoren. Za ovu godinu predviđena je druga faza radova u vrijednosti od sedam milijuna kuna, a radit će se na hodnoj površini.U gradu ističu da sve planirane projekte planiraju provesti uz. Inače, koeficijent zaduženosti Osijeka, mjeren omjerom duga i jednogodišnjeg proračuna, iznosi 14 posto, a zakonom je utvrđena gornja granica od 20 posto.U aktualnom proračunu predviđene su pojačane mjere pomoći poduzetnicima i građanima ugroženim posljedicama pandemije. U sklopu mjera pomoći poduzetnicima u 2021.na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Za ugrožene skupine u sklopu mjera socijalne zaštite predviđen je