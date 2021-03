EU fondova

velikim projektima

Osijek, Virovitica, Beli Manastir i Pleternica

10,7 milijardi eura

81,56 milijardi kuna

12,25 milijardi eura

93,11 milijardi kuna

5,24 milijardi eura

Gradnja društvenih domova, vrtića, projekti aglomeracije, obnova dvoraca, edukacijskih centara, novih kulturno-turističkih sadržaja, energetske obnove, ulaganje u poduzetničke zone

višegodišnjim projektima

veliki i srednji gradovi

21,6 milijuna kuna

20,7 milijuna kuna

16 milijuna

13,6 milijuna

[klik za uvećanje]

4,17 posto

3,29 posto

3,17 posto

2,29 posto

1,92 posto

[klik za uvećanje]

vrhu

Urbane aglomeracije Osijek

nove remize gradskog prijevoza putnika

Tekst: Osijek031.com

U posljednje četiri godine visina ugovorenih sredstava izje u porastu, a u mnogim gradovima riječ je o, poput aglomeracija. Sredstva su osigurana za gradnju vrtića, ulaže se u poduzetničke zone, kulturno-turističke projekte. U odnosu na ukupno povučena sredstva u 2019. godini najveći udjel imaju srednji i veliki gradovi, a među vodećim su gradovima, piše portal gradonačelnik.hr Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupnotj.. Do 25. veljače 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti odtj.odnosno 114,16% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno(39,80 milijardi kuna) odnosno 48,80% dodijeljenih sredstava., dio je najvažnijih projekata u koje ulažu gradovi posljednjih godina. Riječ je o, tako da je za velik dio njih u 2019. godini povučen tek dio sredstava za pojedini projekt, a neki se u pojedinim gradovima nastavljaju još i ove godine.Najveći udio ostvarenih sredstava, očekivano, u 2019., su imali, isto kao i rast povučenih sredstava u apsolutnom iznosu. S druge strane, mali gradovi prevladavaju u postotnom rastu povučenih sredstava na godišnjoj razini, a po stanovniku u vodećih deset su mali i srednji gradovi.Veliko povećanje sredstava u određenoj godini povezana su najčešće s nekim velikim projektom. Tako je u odnosu na 2018. godinu, u 2019. najveće povećanje u apsolutnom iznosu imao Beli Manastir, za, slijedi Virovitica za, a u top tenu se od slavonskih gradova nalaze još Osijek s okote Otok s, koji je ujedno i jedini manji grad u skupini vodećih deset.Gleda li se udio povučenih sredstava u ukupno povučenim u gradovima, u top deset nalaze se veliki i srednji gradovi. Rijeka je vodeća s povučenih, slijede Osijek si Virovitica, a od slavonskih gradova među prvih deset su još Beli Manastir si Pleternica sOsijek je ui po udjelu u ukupno ostvarenim EU sredstvima, kao i po rastu sredstava u odnosu na godinu ranije. Tijekom 2019. godine u gradu je uz većinsko EU financiranje završena obnova 6.000 m2 parka u središtu grada ( secesijska Sakuntala ) i uređenje Stare pekare i novog Trga V. Lisinskog u Tvrđi te je započela realizacija više kapitalnih projekata: Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe (revitalizacija 30.000 m2 brownfield područja Tvrđe – komunalne infrastrukture i popločenja, ukupne vrijednosti gotovo 120 milijuna kuna), regionalnog info-turističkog Centra za posjetitelje, a započeta je i rekonstrukcija 3,8 km biciklističkih staza u gradu Osijeku.Strateški projekt, poslovna infrastruktura za najpropulzivniji gospodarski sektor – IT park je u 2020. započet te se uz izgradnju poslovnih zgrada IT firmi nastavlja 2021. i 2022. izgradnjom centralne zgrade za najam. Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada nastavlja se nakon zahvata na ispravljačkim stanicama modernizacijom kompletne podzemne kabelske mreže te 9,5 kilometara gornje kontaktne mreže i tramvajske pruge, i 23 tramvajska stajališta (radovi vrijedni 267 milijuna kuna).Od 2022. godine započinju projekti izgradnje, te nabava novih tramvaja (projekti u gradskom prometu se time i završavaju s preko 100 milijuna eura završenih investicija).