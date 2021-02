Velika niska uspjeha

hrvatskih tech kompanija nastavlja se i u 2021. godini - sezonu je upravo otvorila. U posljednjojOrqa je osigurala financiranje kojim valuacija tvrtke dostiže. Radi se o investiciji predvođenojrizičnog kapitala, a osim njih u istoj su rundi ulaganja sudjelovali i prijašnji investitori, iz prethodne,Kako možemo pretpostaviti, radi se o ulaganju od otprilike, obzirom na objavljenu valuaciju tvrtke i uobičajene udjele investicija u ovoj rundi. Da podsjetimo, Orqa je pobjedom na, s, osvojila putovanje ui izlagački štand na CES-u 2019, kada je zahvaljujući briljantnom nastupu na tom sajmu krenuo njihov streloviti internacionalni uspon.Investicija Day One Capitala je rezultat odnosa koji Orqa gradi zadnjes mađarskim fondom, te zajedničke vizije za nastavak razvoja poslovanja Orqa Grupe.Postojećoj upravi Orqa Grupe, pridužit će se, bivši ministar prometa i gospodarstva u mađarskoj Vladi (premijera Ferenca Gyurcsányja), a danas prvi čovjek Day One Capitala koji raspolaže s fondom vrijednim. Ovo je nastavak Orqine prakse da investitori sudjeluju u radu uprave, što, kako su istaknuli ovom prilikom, smatraju vrlo zdravi za startup kompanije poput njihove.”, rekao je, CEO Orqa Grupe, koji će nastupiti i u panel-raspravi "" na nadolazećem Bug Future Showu 2021, u četvrtak, 4. veljače 2021.", dodao je Kovačević.Orqa je, da podsjetimo, startup koja se bavi razvojem tehnologija ključnih za upravljanje i daljinski vid bespilotnih platformi, poput dronova i autonomnih vozila. Glavni fokus tvrtke je na razvoju tehnoloških rješenja za prijenos video signala visoke razlučivosti s minimalnom latencijom (kašnjenjem signala).U svoja dva ureda, onom u, tvrtka brojiljudi sa. Postojećim timovima, koji su usko specijalizirani za razvoj i istraživanje u području mikroelektronike, strojarstva, i optike, pridružit će se novi zagrebački ured u kojemu će razvijati kompetencije u području FPGA dizajna, s naglaskom na rješenja za transport videa ultra niskom latencijom i komunikacije putem javnih mobilnih mreža.Trenutno sjedište Orqa Grupe jeu Osijeku, vjerojatnotakav inkubator u Hrvatskoj i regiji. "", istaknuo je Srđan Kovačević.Do sada je Orqa prodalaprimjeraka FPV.One naočala kupcima iz preko 50 zemalja svijeta, te su u vrlo kratkom periodu postali jedna on najatraktivnijih i najinovativnijh tvrtki na svijetu u području dronova i upravljanja letjelicama iz prvog lica.