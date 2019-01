Las Vegasu

CES 2019

sajam novih tehnologija

osječki start-up Orqa

konstantna i neopisiva gužva

pobjedi

Idea Knockout

first-person-view

virtualne stvarnosti

Remote Reality

svojevrstan hit

dojurili

teško je opisati

Amazona, Foxconna

Pentagona

Ivanom Jelušićem, Srđanom Kovačevićem i Vlatkom Matijevićem

vrlo potentan

Tekst: Osijek031.com

Foto: Bug.hr

Pročitajte i..

je jučer započeo., najveći svjetski, na kome nastupa i. A upravo je na njihovom štandu, kako izvještava BUG s lica mjesta, vladala Kako smo već pisali , Orqa je u Las Vegas otputovala zahvaljujućina regionalnom natjecanju tehnoloških ideja2018. održanom u Zagrebu gdje su stručni žiri zadivili svojim(FPV) naočalama za upravljanje dronovima.Naočale korisniku koji ih nosi omogućuju da vidi sliku koja se šalje s kamere na dronu, u najvišoj rezoluciji, nešto poput, samo stvarnije, a u Orqi taj koncept nazivaju „“. Orqine naočale se, za razliku od konkuretskih proizvoda ovakvog tipa, mogu pohvaliti uvjerljivo najboljim specifikacijama i performansama.Orqine naočale postale suu globalnoj FPV zajedinici, pa ne iznenađuje da su oni koje takav tip proizvoda zanimana Orqin štand čim su se vrata sajma u Las Vegasu otvorila za posjetitelje. Gužvu koja je na Orqinom štandu vladala od prve do zadnje minute prvog dana CES-a, no dovoljno je reći da su već u prvim satima sajma Orqine naočale došli isprobati predstavnicii - što je najzanimljivije -Potonji su se u razgovoru s, ekipom iz Orqe u Las Vegasu, zadržali najduže, dogovorivši daljnje pregovore za razdoblje nakon CES-a.Dakako, još je rano govoriti o tome kakvim će sve plodovima uroditiprvi dan nastupa naših Osječana na sajmu, no više detalja sigurno će biti poznato do velikog javnog panela koji BUG s Orqom priprema za nadolazeći Bug Future Show 2019., koji će se održati početkom veljače u zagrebačkom Kinu Europa.