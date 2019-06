Odlične vijesti

Tekst: Osijek031.com

Foto: Orqa

stižu izNaime, ove subote u 20 sati na platformislužbeno je započelaza upravljanje dronovima o kojima smo već više puta pisali kao o najboljim naočalama za utrkivanje i freestyle vožnju dronovima.Prve brojke kampanje to potvrđuju: u samo nekoliko minuta od službenog početka kampanje Orqine FPV naočalena Kickstarteru od 33.688 američkih dolara.I ne samo to, već je ta brojka nastavila rasti tako da je u trenutku pisanja ovog teksta Orqa prikupila nevjerojatnih. A kampanja će trajati čitavih 30 dana.Ranoranioci (prvih 100 backera) su platilikako bi dobili svoj primjerak Orqinih naočala za upravljanje dronovima s originalnom baterijom i kućištem, dok je drugih 100 „“ ugrabilo primjerak naočala s originalnom baterijom, kućištem i rapidFIRE Orqa Edition dodatnom opremom.Uspjeh Orqine kampanje posljednji je dokaz da ova osječka ekipa ima proizvodšto potvrđuje činjenica da backeri koji podupiru kampanju dolaze sa svih strana svijeta.Ukoliko želite i vi poduprijeti Orqinu kampanju, to možete učiniti ovdje