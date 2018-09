Osječka IT scena

Tekst: Osijek031.com

Foto: Instagram/Orqa

ostvarila je još jedan: na regionalnom natjecanjunedavno održanom u Zagrebu, osječki startup Orqa osvojio je prvo mjesto svojim FPV naočalama za upravljanje dronom.Pobjeda na ovom prestižnom natjecanju donijela je dvojici suosnivača Orqe,, put u Las Vegas u siječnju iduće godine i izlagački štand nanovih tehnologija CES 2019. Tim povodom kontaktirali smo Srđana da nam pobliže predstavi njihov pobjednički proizvod.(FPV) video-naočale za upravljanje dronovima. Naočale korisniku koji ih nosi omogućuju da vidi sliku koja se šalje s kamere na dronu, u najvišoj rezoluciji. To je nešto poput virtualne stvarnosti, samo stvarnije, a u Orqi taj koncept nazivaju „Remote Reality“.Srđan je rekao kako takve naočale već postoje, ali sute su oni odlučili napraviti svoj proizvod koji će ispraviti sve nedostatke postojećih modela, od mutnih rubova, nekvalitetnih displeja, loše virtualne slike...Riječ je o svekoja je svoj ozbiljan razvoj doživjela tek prije godinu, godinu i pol, te se u Orqi nadaju kako su se u pravo vrijeme ubacili u tu nišu te da će kvalitetom svoga proizvoda, koja nadmašuje sve što trenutno postoji na tom tržištu, uspjeti „izdominirati“ njome.Što se primjene tiče, Srđan smatra kako će prototip koristiti uglavnom hobisti poput njih dvojice za utrke, no u planu je serijska proizvodnja video-naočala za druge namjene, poput industrije (nadzor plinovoda, dalekovoda itd.) telemedicine, pa čak i državne sigurnosti (nadzor državne granice). Srđan kaže kako su uspostavljeni kontakti s PU osječko-baranjskom kojima će pokloniti jedan komplet naočala s letjelicom za lakše obavljanje njihovih svakodnevnih zadaća.Što se plana aktivnosti tiče, do kraja ove godine na tržištu bi se trebala pojaviti limited edition serija od nekoliko stotina komada, nakon čega kreće serijska proizvodnja. Očekuje se kako će cijena ovih naočala biti između 500 i 600 eura, a važno je za istaknuti kako će se proizvod najvećim dijelom raditi u Hrvatskoj, osim dijelova koji se moraju uvoziti poput optike, mikro displeja ili plastike.Na pitanje što očekuju od puta u Las Vegas, Srđan odgovara kako će im to biti odlična prilika da se pokažu svijetu i ostvare važne kontakte, a kad su već tamo, „skoknut“ će i do San Francisca kako bi svoju ideju predstavili velikim igračima i potencijalnim investitorima i distributerima iz Silicijske doline.Ispred portala Osijek031 želimo im puno sreće i uspjeha u predstavljanju vani, a za više informacija o ovom inovativnom proizvodu posjetite službenu stranicu tvrtke