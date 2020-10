krematorija

Tekst i foto: Osijek.hr

Do kraja ove godine završit će radovi na izgradnjiu Osijeku, a očekuje se da će u siječnju 2021. biti. Potvrdili su to na današnjoj press konferenciji zamjenik gradonačelnika Osijeka, direktor gradske komunalne tvrtke– kazao je osječki dogradonačelnik, te dodao kako je radikrematorij prilagođen postojećoj zgradi mrtvačnice pa vrijednost radova i opreme iznosiKako trenutačno postoje dvije kremacijske peći u Zagrebu, izgradnjom ove treće – Osijek postaje drugi grad u Hrvatskoj koji će nuditi uslugu kremiranja, i to po cijeni od okoOsim toga, dodaje Ostrički, korisnici ćemoći posipati pepeo u za to namijenjeni, a urne će se moći polagati i u postojeća grobna mjesta.U Gradu vjeruju kako će se veliki dio ljudi u krugu od 100 kilometara odlučiti za uslugu kremiranja u Osijeku, osobito uzimajući u obzirgrađana unazad zadnje dvije do tri godine ali i porast trenda kremacije u Europi. Naime, u Njemačkoj je postotak kremiranih pokojnika oko, jednako kao i u Zagrebu, u Sloveniji 88 posto, a u Švedskoj se pakpokojnika kremira.