Osječani račune za usluge gradskih tvrtki,, od danas mogu plaćati nakoja je otvorena u osječkom pothodniku. Radno je vrijemeKako je pojasnio prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, posljednjeg dana ožujkaje ugovoreni rok u kojem su se uplatnice gradskih tvrtki mogle plaćati na nekoliko mjesta bez naknade. Iako su sredstva bila planirana, zbog korone su prioriteti promijenjeni kako bi se pomoglo gospodarstvu, poduzetništvu i malom obrtništvu, aje stoga, krenuo u preuređenje prostora u osječkom Pothodniku.Gradska blagajna radit će od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Bez naknade mogu se platiti računi. Na Gradskoj blagajni računi se mogu plaćati samo u gotovini.Iako građani na Gradskoj blagajni u Pothodniku imaju priliku plaćati sve račune na jednom mjestu, za korisnike su i dalje biti otvorenagdje mogu, kao i do sada plaćati pojedinačne usluge, pojasnio je Drago Šerić. Postoji mogućnost da se gradske blagajne otvore i u