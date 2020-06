Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija

organiziraju tzv.odnosnoi to u periodupo principu - 4 vinogorja, 4 vikenda vinskog hedonizma.Naime kako je najveći broj događanjazbog koronavirusa, nastala je ideja organizacije "" koja je u skladu s mjerama Nacionalnog kriznog stožera.Dane otvorenih podruma otvaramo s, a tamo se družimo odIdući vikend (subota) je rezerviran zaVikend iza toga,rezerviran je zazbog obilježavanja29. lipnja 2020.Kušamo što nudiu vrijeme obilježavanjaVinski mjesec završava, s, jednom od popularnijih događaja u Osijeku.- Baranja:12.-14.06.- Feričanci: 20. 06.- Erdut: 27. i 28.06.- Đakovo: 03. i 04.07.- Osijek, Večer vina i umjetnosti: 11.07.Uz otvorene podrume posjetitelji će moći naučiti nešto novo o vinu kroz organiziraneu svakom vinogorju, te uživati ute vođenim. Vino je složit ćete se vjerujemo, najbolji antivirusni i društveni lijek nakon razdoblja restriktivnih mjera koje je nadamo se iza nas.Inačesu pokret koji je krenuo 1990.godine iz Toskane, i svake godine od tada, u Italiji se zadnji vikend u svibnju nacionalno organiziraju dani otvorenih podruma. Tome su se pridružile brojne vinske regije, a mi se pridružujemo s cijelim mjesecom vinskog hedonizma!- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Baranja, lokaciju otkrivamo uskoro!- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Foto vinski safari by Go2Baranja (Gordan Trtanj) / prijave na FB Go2Baranja- Mala škola vina – vinogorje Baranja, lokaciju otkrivamo uskoro!- Koncert Atma Mundi Ensamble/Zoran Majstorović, Katolički surduk – Zmajevac- Poezija u čaši – čitanje poezije u vinogradu ili jednom od vinskih podruma- Dani otvorenih podruma- Foto vinski safari by Go2Baranja (Gordan Trtanj) / prijave na FB Go2Baranja- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Vođena šetnja kroz šume i vinograde u suradnji s HPD Sokol Feričanci- Mala škola vina – vinogorje Feričanci- Vinski gulaš u vinogradu- Koncert u vinogradu – Goveđa glava- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Erdut, lokaciju otkrivamo uskoro!- Poezija u čaši - čitanje poezije u vinogradu ili jednom od vinskih podruma- Koncert u vinogradu – Erdutski vinogradi d.d.- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Wine&Bike – vođena vožnja biciklima kroz vinogorje- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Đakovo, lokaciju otkrivamo uskoro!- Koncert u vinogradu ili vinskom podrumu – Bow vs Plectrum / Hojsak & Novosel- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Đakovo, lokaciju otkrivamo uskoro!Večer vina i umjetnosti, Osijek