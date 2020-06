poduže tišine

Obožavam boraviti u prirodi te spajati svoju glazbu s prirodom. Zato sam posebno sretan što ću ovog puta Pianotron predstaviti osječkoj publici u tako lijepom krajoliku poput Erduta, gdje je priroda scenograf sama za sebe, a ja ću se svojim skladbama pokušati maksimalno stopiti sa njom, u želji da podijelim s vašim sugrađanima moje priče, dio mene, onog što jesam, onog što živim, ukratko - priče o Pianotronu.

Vinarijama Janečić i Antunović

Nakonkoje smo se svi zasitili,, s notama sa svojeg projekta, u, dolazi ispuniti peterostruki dobitnikPianotron je posljednji u nizu projektZvjezdana Ružića za kojega postoji samo jedna stvar koju voli više od svoje glazbe: iskoračivanje iz svih znanih zona komfora.kakav jest, njegov je rad prepoznala i publika i struka u Hrvatskoj i svijetu (). Prošle godine u ovo doba radio je na dovršavanju posljednjeg u nizu albuma, Delightful F. Jedanaest kompozicija skladao je i odsvirao na dotad nečuvenoj kombinaciji instrumenata, koncertnom klaviru i mellotronu, prvom analognom sintisajzeru kojeg su popularizirali Beatlesi. Mellotron svira svojom lijevom rukom, a klavir desnom i na taj način savršeno pomiruje svoje dvije strane: razigranog idealista i ozbiljnog pijanista.Ovajinspiraciju pronalazi u ljubavi, djetinjstvu i državi iz koje je potekao i svaku skladbu poprati iskrenom i šarmantnom pričom koja objašnjava kako je koja skladba nastala, zbog čega se njegova publika još više zaljubljuje u njega i njegov rad. On svoju publiku vodi na putovanje u svoj svijet u kojima notama vješto oslikava željene atmosfere, scene, često i čitave priče gdje vrijede neka druga, iskrenija, nježnija i romantičnija pravila, zbog čega nikoga ne ostavlja ravnodušnim.Oduševljenje što će svoju glazbu podijeliti s publikom na tako predivnoj lokaciji Ružić ne skriva:Osim koncerta, koji je dio programa manifestacije Dani otvorenih podruma Osječko-baranjske županije, posjetitelje očekuje i Mala škola vina koja će se održati u, Wine&Bike Tour - vođena vožnja biciklima kroz vinogorja te čitanje poezije u vinogradu Erdutske vinarije, koja je i uvod u koncert - Pianotron by Zvjezdan Ružić.Dani otvorenih podruma – Vinogorje Erdut- Vina Antunović (Ul. braće Radić 17, Dalj)- Vina Danubio (Stepaničevac 8, Aljmaš)- Vinarija Janečić (Rudina Klainac 55, Aljmaš)- Vinarija Brzica (Erdutska planina 18, Erdut)- Erdutski vinogradi d.d. (Trg Branka Hercega 1, Erdut)- Vina Magistra (Ulica braće Radić 1, Erdut)- Vina Siber (Cesta Svetog Martina, Erdut)Mala škola vina – Vinogorje ErdutVinarija Janečić (Rudina Klainac 55, Aljmaš)Vinarija Antunović (Ul. braće Radić 17, Dalj)Predviđeno trajanje je 90 minuta, a cijena sudjelovanja na Maloj vinskoj školi iznosi 50,00 kn.Broj osoba za sudjelovanje je ograničen uz obveznu prijavu putem on-line forme:Prijave se zaprimaju do 26. lipnja u 12.00 sati ili do popunjenja mjesta.Malu školu vina vode vrhunski enolozi i vinari Erdutskog vinogorja koji će sudionicima predstaviti kulturu ispijanja vina uz popratna vina brojnih vinarija s erdutskog područja.Poezija u čaši – čitanje poezije u vinogradu s pogledom na DunavSlavko Babić i Mislav Bartoš, Na krajičku jezikaErdutski vinogradi d.d. (Trg Branka Hercega 1, Erdut)Poezija i vino uz čaroban pogled na Dunav. Prijave se zaprimaju do 26. lipnja u 12.00 sati ili do popunjenja mjesta.Kroz cikloturističku vožnju osim s vinogradima upoznati ćete se i s bogatom ambijentalnom poviješću ovog kraja koja seže duboko u srednji vijek, a čiji su materijalni ostatci Erdutska kula i dvorac Adamović - Cseh, kao i sa bogatom i raznolikom sakralnom baštinom, te multikulturalnim naslijeđem ovoga kraja.Start vođene vožnje Wine & Bike Tour Erdut je u vinariji Danubio (Stepaničevac 8, Aljmaš) u nedjelju u 11 sati, a na ovogodišnjem izdanju osim obilaska samih vinarija, koje se nalaze na lokalnoj cesti Aljmaš – Erdut, sudionike očekuje niz noviteta i iznenađenja - pregršt novih vizura interakcije Dunava i vina.Vinski mjesec završava 11. srpnja s Večeri vina i umjetnosti u Osijeku, jednom od popularnijih događaja u Osijeku.Za više informacija posjetite Facebook događaj - Dani otvorenih podruma - Baranja / Feričanci / Erdut / Đakovo i Facebook stranicu Turističke zajednice Osječko-baranjske županije – Visit Slavonija Baranja.