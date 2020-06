Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija

vinski mjesec

Dane otvorenih podruma

od 12. lipnja do 11. srpnja 2020.

Regionalne vinoteke

Ivana Jurić

Tatjana Roth

Dragan Vulin

Matej Perkušić

Marija Burek

4 vinogorja, 4 vikenda

vinoljupci

Baranji

Feričancima

Erdutu

Đakovu

Osijeku

Večeri vina i umjetnosti

najpoznatijih vinara

edukacijski program

koncerti, izložbe te čitanja poezije

vinski safari, vođene šetnje kroz vinograde i vinske podrume

bicikliranju

triatlonu

planinarskim šetnjama

Đakovačkih vezova

Međunarodnog dana Dunava

promociju kontinentalnog turizma OBŽ-a

Program:

Vinogorje Baranja [12.-14. lipnja 2020.]

Petak , 12. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

16:00 sati

Subota , 13. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

10:00 sati

15:00 sati

16:30 sati

17:30 sati

Nedjelja , 14. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

11:00 sati

Vinogorje Feričanci

Subota , 20. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

10:00 sati

11:00 sati

13:00 sati

15:00 sati

Vinogorje Erdut [27.-28. lipnja 2020.]

Subota , 27. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

11:00 sati

16:00 sati

17:00 sati

Nedjelja , 28. lipnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

10:30 sati

Vinogorje Đakovo [3.-4. srpnja 2020.]

Petak , 3. srpnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

16:00 sati

18:00 sati

Subota , 4. srpnja 2020.

10:00 – 19:00 sati

11:00 sati

Subota , 11. srpnja 2020.

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

organiziraju tzv., odnosnoi to u perioduna nekoliko lokacija diljem županije.Tim povodom danas je u prostoruu osječkoj Tvrđi održana tiskovna konferencija na kojoj su se medijima obratili, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije,, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport,, predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije,, direktor Turističke zajednice Baranje te, direktorica Turističke zajednice Grada Đakova.Ivana Jurić uvodno je istaknula kako je riječ o prvoj velikoj manifestaciji od izbijanja pandemije uzrokovane koronavirusom te će se, uslijed epidemioloških mjera koje su na snazi, Dani otvorenih podruma disperzirati po principu „“ kako bi se spriječilo da se svi „“ okupe u isto vrijeme na istom mjestu.Disperzirana manifestacija, koja se održava u skladu s mjerama Nacionalnog kriznog stožera, tako će se održati u(12. - 14. 06.),(20. 06.),(27. - 28. 06.),(03. - 04. 07.) te na kraju u, u sklopu tradicionalne(11. 07.).Što se sadržaja manifestacije tiče, posjetitelji će moći uživati u otvorenim podrumimas područja Slavonije i Baranje, koji će biti otvoreni od 10 do 19 sati. U svakom vinogorju održat će se iMala škola vina gdje će posjetitelji koji se prethodno prijave moći naučiti mnogo toga o vinima, a tu će biti i uobičajeniOdržat će se iuz degustaciju vina, a ljubitelji prirode moći će, osim u šetnji, uživati i ute. Posjet vinogorju Đakovo planiran je u vrijeme obilježavanja popularnih, dok je posjet vinogorju Erdut koncipran uz obilježavanje29. 06.Dragan Vulin je u ime Županije naglasio važnost nove manifestacije zapozvavši sve stanovnike ovog područja, ali i goste iz zemlje i inozemstva, da se dođu uvjeriti koja to prirodna i druga bogatstva nudi slavonsko-baranjska regija. Organizatori su također izrazili nadu kako će ova manifestacija postati tradicionalna te kako će ipak proizaći nešto pozitivno iz nedavne karantene nametnute virusom COVID-a 19.- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Baranja, lokaciju otkrivamo uskoro!- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Foto vinski safari by Go2Baranja (Gordan Trtanj) / prijave na FB Go2Baranja- Mala škola vina – vinogorje Baranja, lokaciju otkrivamo uskoro!- Koncert Atma Mundi Ensamble/Zoran Majstorović, Katolički surduk – Zmajevac- Poezija u čaši – čitanje poezije u vinogradu ili jednom od vinskih podruma- Dani otvorenih podruma- Foto vinski safari by Go2Baranja (Gordan Trtanj) / prijave na FB Go2Baranja- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Vođena šetnja kroz šume i vinograde u suradnji s HPD Sokol Feričanci- Mala škola vina – vinogorje Feričanci- Vinski gulaš u vinogradu- Koncert u vinogradu – Goveđa glava- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Erdut, lokaciju otkrivamo uskoro!- Poezija u čaši - čitanje poezije u vinogradu ili jednom od vinskih podruma- Koncert u vinogradu – Erdutski vinogradi d.d.- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Wine&Bike – vođena vožnja biciklima kroz vinogorje- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Đakovo, lokaciju otkrivamo uskoro!- Koncert u vinogradu ili vinskom podrumu – Bow vs Plectrum / Hojsak & Novosel- Dani otvorenih podruma (preporučena cijena degustacije 30,00 kn /osoba)- Mala škola vina – vinogorje Đakovo, lokaciju otkrivamo uskoro!Večer vina i umjetnosti, Osijek