Vrlo sam uzbuđena što ćemo svi zajedno ponovno odigrati i takmičarskog tenisa ali i početi podizati formu za nadam se, skori početak WTA i ATP Tour-a. Vjerujem kako će i gledanost ovog posebnog događaja biti velika, a najviše sam ponosna što ću kao ambasadorica kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije na neki način, biti i domaćin ovog jedinstvenog turnira

Donna Vekić

Hrvatski Premier Tenis

#pokrenimotenis

Marin Čilić, Borna Čorić, Nikola Mektić, Ivan Dodig, Borna Gojo, Franko Škugor, Nino Serdarušić, Duje Ajduković, Donna Vekić, Ana Konjuh, Jana Fett, Lea Bošković, Tena Lukas, Tereza Mrdeža, Antonia Ružić i Iva Primorac

Ive Majoli, Gorana Ivaniševića, Jelene Kostanić Tošić i Gorana Prpića

HRVATSKA I TENIS PROTIV COVID-19

prikupljanje sredstava

Svi smo željni tenisa nakon duge stanke, a ovo je događaj koji će nam to omogućiti, i to na visokoj razini, uz hvalevrijednu humanitarnu notu. Mislim da ne možemo poželjeti više i bolje od toga. Zahvaljujem Donni, njezinoj obitelji i timu oko nje što se trude oko ovako lijepe akcije, a mi ćemo kao Hrvatski teniski savez nastojati čim više pomoći u organizaciji i kao pokrovitelj, jer ovo je još jedno predstavljanje tenisa u najboljem svjetlu. Posebna zahvalnost ide i našim tenisačima i tenisačicama koji su se odazvali, od aktualnih članova Davis Cup i Fed Cup reprezentacija, preko naših najboljih juniora, do legendi

Nikolina Babić

od 4. – 7. lipnja 2020.

bez gledatelja

Nakon Donnine inicijative, a s obzirom na dobro poznavanje raspoloženja većine tenisača u ovim zahtjevnim vremenima epidemije, odlučili smo organizirati jedinstveni teniski spektakl u Osijeku pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Hrvatskog teniskog saveza. Hvala svima koji su podržali zahtjevnu organizaciju u ova vremena. Svim sudionicima obećavamo veliko gostoprimstvo, a gledateljima putem HRT-a, vrhunski tenis

Igor Vekić

Sportski događaji su oduvijek uživali. Osim povećanja broja posjetitelja, u zadnjih nekoliko godina, porastao je i broj gledatelja sporta putem medija. Mnogi će se složiti da sport spaja ljude, stvara osjećaj ponosa prema vlastitoj zajednici i domovini te ostavlja velik trag i najljepša sjećanja svim generacijama. Ovaj je period bio poprilično neizvjestan za igrače svih sportova pa tako i zaTurniri su, a sportaši su većinom provodili vrijeme u krugu svojih obitelji, nadajući se što skorijem povratku na njima omiljene terene.“ – priznaje tenisačica i FED CUP reprezentativka,Događaj pod nazivompod sloganom, dokaz je koliko zdrava inicijativa i ljubav prema određenom sportu, u ovom slučaju – tenisu, može puno. Realizacija ovog događaja, u vrijeme kada su svi sportski događaji suspendirani, nudi mogućnost svim obožavateljima sporta, da makar preko malih ekrana dožive čaroliju teniskog terena i to od strane 20 hrvatskih tenisača i tenisačica, koji su redom:. Također, ovom događaju će prisustvovati i legende hrvatskog tenisa poput, koji će i svojom igrom dodatno oplemeniti ovaj hvalevrijedan događaj. Zašto hvalevrijedan? Upravo zato jer osim promicanja hrvatskog tenisa i igrača, ovaj događaj ima humanitarni karakter, točnije, sastavni dio projekta je velike humanitarna akcija pod nazivom „”. Akcija će se provoditi u dva seta, prvi set je zamišljen kaodo početka eventa te set za vrijeme eventa i live prijenosa za vrijeme kojeg će gledatelji svojim pozivima moći donirati novac. Cilj je kroz dva seta humanitarne akcije osigurati znatna financijska sredstva, koja će biti donirana projektu hrvatskih znanstvenika na istraživanju virusa, te pronalaženju cjepiva i lijeka protiv COVID-19.", rekla je predsjednica HTS-aHrvatski Premier Tenis održat će se u OsijekuRadi trenutne situacije, svih 20 sudionika, igrat će tenis, točnije pred praznim tribinama, a cijeli će događaj biti medijski popraćen. Naime, svi gledatelji će preko malih ekrana moći pratiti događaj zahvaljujući HRT-u i to na više platformi. Bez obzira što će tribine biti prazne, važno je naglasiti da će se poštivati propisane epidemiološke mjere.“ – dodaje, ECM Global d.o.o.Ovo je definitivno događaj koji osim svog humanitarnog aspekta, povezuje igrače, promiče hrvatski sport i Osječko – baranjsku županiju te sve njezine ljepote i blagodati. Inicijativa poput ove, daje vjetar u leđa, vraća vjeru u život i budućnost te što je najvažnije, potiče na hrabrost i borbu pa čak i onda kada je stvarnost neizvjesna.