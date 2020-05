Koronavirus

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

je proteklih mjeseci zaustavio cijeli svijet, pa i svijet sporta. To na svojoj koži osjećaju ikoji su doživjeli otkazivanja svih turnira diljem svijeta, uključujući dva Grand Slama, Roland Garros i Wimbledon.Dok se ne zna kada će se vrhunski tenis vratiti na terene, najbolji sdijele sudbinu ostatka svijeta i posljednje mjesece provodili su u karanteni uz posebne programe treniranja. Takva će situacija po svemu sudeći potrajati barem do, možda iJedna od tenisačica kojoj je prisilni odmor teško pao je i Osječankakojoj je 2019. stvarno bilai možda i najbolja sezona do sada. Završila ju je na 19. mjestu zahvaljujući, između ostalog, četvrtfinalu US Opena, a obzirom na odličnu formu cilj za ovu godinu bio je ući u top 10.No, dok se to ne dogodi, Donna je došla na ideju organizirati ekshibicijskiu svom rodnom gradu na kome bi se okupili neki od ponajboljihhrvatskih tenisača i tenisačica.Detalja o toj humanitarki za sada nema mnogo, osim što se zna da je Donna pozvalate sadašnje reprezentativce Hrvatske koji su poziv prihvatili. Turnir bi se trebao održati početkom lipnja i, ukoliko sve bude išlo po planu, Osijek će biti jedan odsvjetskih gradova koji će i u ovim turbulentnim korona vremenima imati velik teniski događaj.