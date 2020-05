eniskom centru Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

Danas je u Todržana press konferencija povodom jedinstvenogpod nazivom Hrvatski Premier Tenis koji će se održati u Osijekuu organizaciji tenisačicei njezine obitelji.Press konferenciji su prisustvovali Donna i njezin otac Igor, predsjednik skupštine Osječko-baranjske županije, prof. dr. sc., ravnatelj osječke bolnice dr.i predsjednica Hrvatskog teniskog savezaU obraćanju novinarima Donna je istaknula kako je Hrvatski Premier Tenis humanitarni teniski turnir na kojemu će sudjelovatisadašnjih i bivših hrvatskih tenisačica i tenisača, od, pa do legendi poputitd.Ciljevi ovog turnira, jedinstvenog u hrvatskim ali i svjetskim okvirima, između ostalih su, popularizacija hrvatskog tenisa te promicanjeu svijetu. Kako je dodao dr. Primorac, ovom manifestacijom ujedno se šalje i poruka u svijet kako je Hrvatska sigurna zemlja koja se znala uspješno boriti i izboriti s epidemijom koronavirusa.je naglasio kako za ovaj događaj postojii pritisak javnosti, ali zbog epidemiološke situacije igrat će seodnosno pred praznim tribinama. No, osiguran je izravancijelog turnira preko društvenih mreža HTS-a, a samo finale uživo će prenositina više platformi.Točan raspored igranja i satnica bit će objavljeni u narednih nekoliko dana, no zna se kako će turnir u Osijeku ponuditi, od muškog i ženskog singla, preko muških i ženskih parova, mješovitih parova te nastupa legendi hrvatskog tenisa. Donna je obećala kako neće biti u pitanju revijalni turnir već ozbiljan, natjecateljski tenis.Dragan Vulin izrazio ješto se ovaji jedinstveni teniski spektakl održava pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije, dok se dr. Zubčić zahvalio svim organizatorima i sponozorima obzirom da će dio prikupljenih sredstava ići KBC-u Osijek za nabavu uređaja i opreme potrebne za borbu protiv opasnog virusa. Ostatak prikupljenih financijskih sredstava bit će doniran projektu hrvatskih znanstvenika na istraživanju virusa koji predvodi dr. Primorac.Na kraju pressice Donna je izrazila nadu kako bi ovaj turnir mogao postati, u budućnosti pred punim tribinama i, naravno, ponovno u Osijeku.