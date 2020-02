lijepih dana

vožnju biciklom

raskopana staza, zaštitna ograda i znak obilaska

biciklističkoj stazi duž Biljske ceste

intenzivirani

Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek

3,9 milijuna kuna

3,2 milijuna kuna

Tenje

Osijek Koteks

od Bilja do benzinske pumpe

do pružnog prijelaza

do kafića Vrata Baranje

zatvoreno

poseban oprez

Ukoliko ste jedan od ovihhtjeli iskoristiti zado Bilja, možda vas je iznenadilaNaravno, riječ je o radovima na dugo najavljivanojkoja spaja Osijek s Biljem. Iako su radovi službeno otvoreni u prosincu prošle godine, dolaskom lijepog vremena oni suPodsjetimo, radovi se izvode u sklopu projekta „“ vrijednostiod čega jesufinancirano sredstvima iz fondova Europske unije. Osim biciklističke staze do Bilja, ovim projektom obuhvaćena je i obnova bicikličke staze do, a on uključuje radove na rekonstrukciji kolničke infrastrukture, radove na odvodnji, proširenju biciklističke staze na širinu do 2 metra i uređenje zelenog pojasa pored staza.Radove na biciklističkoj stazi na Biljskoj cesti obavlja tvrtka, a dionica je podijeljena u dva dijela: najprije se obnavlja sjeverni dio stazena Biljskoj cesti, potom će se nastaviti, a zatimodmah ispod Dravskog mosta.Stara biciklistička staza je raskopana, a samo gradilišteje ogradom i prometnim znakom za obilazak koji bicikliste upućuje na Biljsku cestu, stoga je potrebno upozoriti ih nadok se radovi ne završe, a što je planirano za početak rujna 2021. godine.Inače, i Općina Bilje sudjeluje u ovom projektu kao partner Gradu Osijeku te će obaviti rekonstrukciju dionice biciklističke staze na svom području. Općina priprema projekt javne nabave te će započeti radove sa svoje strane nakon čega će se obje dionice buduće biciklističke staze susresti u jednoj točci na administrativnoj granici Bilja i Osijeka.