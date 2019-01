Grad Osijek

Dana 16. siječnjaraspisao jezau sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja urbane aglomeracije Osijek. Kako smo već pisali , radi se obiciklističkoj stazi u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji u smislu dnevnih migracija jer ju koriste brojni stanovnici općine za svakodnevni odlazak do Osijeka na posao ili do škole, ali je značajno pomogla iopćine jer je sve veći broj Osječana i turista koji Bilje posjećuju na biciklu.Kako nam je u razgovoru rekao načelnik Općine, rekonstrukcija biciklističke staze jejer je staza, dugačka šest km, izgrađena prije 11 godina, u lošem je stanju a sigurnost biciklista na jako je niskoj razini. Obzirom da se staza proteže i na području Grada Osijeka (1,7 km), Općina Bilje i Grad Osijek su izradili projekt obnove svako svoga dijela staze koji je apliciran kao dio ITU projekta.Cickaj je istaknuo kako je prošle godine izrađena projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola, a planiranim radovima staza će se, postavit će se nova javna rasvjeta i zaštitna ograda cijelom dužinom staze. Osim toga, staza će se produžiti Blatnom ulicom do središta mjesta, odnosno do vatrogasnog doma jer je do sada biciklistička staza završavala kod turskog mosta pa su biciklisti morali nastaviti voziti županijskom cestom. Blatna ulica bit će proširena te će se s obje strane napraviti staza za bicikliste, za svaki smjer posebno, čime će se znatnobiciklista u prometu kroz centar Bilja.Vrijednost projekta je, sredstva su osigurana, a u Općini ove godine očekuju raspisvanje natječaja za izvođača radova. Cickaj se nada da će i radovi započeti još ove godine, a najkasnije na proljeće sljedeće.Podsjetimo, biciklističke staze premadvije su najvažnije biciklističke staze koje Grad Osijek aplicira za obnovu u sklopu Urbane aglomeracije Osijek. Prema izrađenoj studiji izvedivosti, ove dvije biciklističke staze imaju prioritet na temelju broja dnevnih migracija. Rekonstrukcija i proširenje biciklističke staze Osijek - Tenja vrijedna je, što znači da će se u obnovu ove dvije biciklističke staze uložiti ukupno 11 milijuna kuna.