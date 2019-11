Žana Gamoš

početak radova

biciklističkih staza

Biljska cesta i Tenjska cesta.

3,9 milijuna kuna

3,3 milijuna

maksimalnu sigurnost

Osijek Koteks

1,6 km

Općina Bilje

tvrtka Gravia

obnovu i zamjenu kolnika

3. prosinca

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj konferenciji za novinare zamjenica gradonačelnikasa suradnicima najavila jena rekonstrukciji dvijuna području grada Osijeka, na dionicamaRiječ je o projektu prijavljenom u sklopu urbane aglomeracije Osijek ukupne vrijednosti, od čega susufinancirana iz EU fondova.Cilj projekta je osiguratibiciklista na ovim dvjema frekventnim stazama, ali i povećati broj putnika (učenika, studenata, radnika, rekreativaca) koji će se odlučiti do Osijeka i natrag ići biciklima.Biljsku cestu radit će tvrtka. Staza je duljine, a rekonstrukcija će obuhvatiti rekonstrukciju kolnika, nosive konstrukcije staze, bankina, nasipa i usjeka te povećanje širine staze. Grad će biti zadužen za dionicu do benzinske postaje na Biljskoj cesti, dok će dionicu od benzinske do Bilja financiratiIzvođač radova na Tenjskoj cesti je. Staza je duljine 2 km, a rekonstrukcija će obuhvatiti, ponovnu uporabu postojećih rubnjaka, poboljšani sustav oborinske odvodnje, proširenje biciklističke staze na širinu od 2 m te poboljšanje postojeće i ugradnju nove prometne opreme i signalizacije.Radovi na obje dionice započet će idućeg tjedna,, a predviđeno razdoblje provedbe projekta je do rujna 2021. godine.