i ove će godine graditinovih, ali i obnavljati one već postojeće, piše Glas Slavonije Prvi je projekt izgradnjauz promenadu. Dužina je biciklističke trase približno 1500 m, a radovi se izvode na dionici od uglado cestovnog mosta, do spoja s novosagrađenom biciklističkom stazom na dionici od cestovnog mosta do Tranzita. Uz biciklističku je stazu planirano izvođenje staze za trčanje, a sve to na zelenoj površini paralelno s postojećom šetnicom na promenadi. Za površine predviđene za biciklističku stazu planirana je asfaltirana podloga, dok će izvođenje staze za trčanje biti u tartanu. Projekt je planiran proračunom Grada za 2019. i u tijeku je postupak nabave.Ukupna duljina biciklističkih staza u projektu desne obale rijeke Drave prati izvođenje šetnice i iznosi oko, te je usklađen sNadalje, planira se biciklistička staza u, na zapadnoj strani Huttlerove od raskrižja s. Ondje je za sve površine planirana asfaltirana podloga. Planirana duljina ove biciklističke staze je, a predviđena je za dvosmjeran biciklistički promet. Prilikom izvođenja radova predviđena je i djelomična rekonstrukcija parkirališnih mjesta te rekonstrukcija kompletne pješačke staze u duljini planiranog zahvata. Stara industrijska pruga zajedno s pragovima i granitnim kockama uklanja se. Kako smo već pisali , Grad je raspisao i javni natječaj za rekonstrukciju biciklističke stazeu dužini odu sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja urbane aglomeracije Osijek. Planiranim radovima staza će se proširiti i stabilizirati, postavit će se nova javna rasvjeta i zaštitna ograda cijelom dužinom staze. Osim toga, staza će se produžiti Blatnom ulicom do središta mjesta, odnosno do vatrogasnog doma. Blatna ulica bit će proširena te će se s obje strane napraviti staza za bicikliste, za svaki smjer posebno, čime će se znatno povećati sigurnost biciklista u prometu kroz centar Bilja.Na južnom ulazu u grad, kako smo također pisali , planirana je rekonstrukcija biciklističke stazetakođer kao dio projekta „“.Na dionici od Osijeka do Tenja predviđa se rekonstrukcija postojeće biciklističke staze u duljini od(do ulaza u naselje Tenja), a radovi će uključiti obnovu i zamjenu slojeva kolničke konstrukcije, izgradnju poboljšanog sustava oborinske odvodnje, proširenje postojeće biciklističke staze na širinu od 2 metra te poboljšanje postojeće i ugradnju nove prometne opreme i signalizacije u cilju osiguranja sigurnijeg prometovanja.Izgradnjom i rekonstrukcijom biciklističkih staza naosigurat će se kontinuitetGrada Osijeka, omogućiti vezu s naseljima Bilje i Tenja te osigurati biciklističku mobilnost na objema dionicama kao dijela javnog prijevoza.