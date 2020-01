Kulturni centar

Tekst i foto: Osijek031.com

Osječkipolako poprima svoje buduće obrise.Iako je izvana zgrada bila dovršena još prije nekoliko godina, iznutra je cijeli prostor donedavno bio u rohbau fazi. Sada se situacija u potpunosti izmijenila, pa je unutrašnjost KC-ai radi se „sve u 16“.Radovi su u, a obzirom na složenost i obim poslova, odvijat će se kroz. Radovi će trajati do početka ljeta kada će se otvoriti, dok će se dugonajavljivanadovršiti do kraja ove godine. Kako smo već pisali , od rujna do danas djelatnici tvrtkerade na ovom projektu vrijednom oko. U prvoj fazi, koja je u visokom stupnju dovršenosti, radi se na unutarnjem uređenju južnog tornja i foajea, a radovi uključuju postavljanje kamena i parketa, presvlačenje i oblaganje zidova te strojarske i elektro-instalacijske radove (struja, voda, odvodnja, telekomunikacijski kablovi, ventilacijski šahtovi itd.).Inače, Kulturni centar je zgrada naukupne površine 4500 m2. U prizemlju će imatiu kome će biti smještennamijenjen književnim večerima, izložbama ili manjim koncertima, a tu je i manja,za glazbu, izložbe, te plesne i kazališne predstave.Od 1. do 3. kata nalazi seza rad namijenjenih različitim aktivnostima i radionicama, poput proba bendova, plesnih skupina, aktivnosti udruga i kulturno-umjetničkih društava te svih ostalih zainteresiranih za umjetničko izražavanje. Prizemlje i zadnji kat imat će iza događanja na otvorenom.Ipak, svi s nestrpljenjem najviše iščekuju dovršetaks tzv. propadajućom pozornicom, 400 sjedećih mjesta i velikim koncertnim klavirom, prve takve vrste u Osijeku. Svejedno gdje sjedite, u KC-u obećavaju odličan pregled i akustiku prostora, različite stilove rasvjete prilagođene različitim vrstama događanja te najsuvremeniji audio-vizualni sustav.Ustanova vrata otvara početkom ljeta, a prvi kulturno-umjetnički sadržaji planirani su već za svibanj.