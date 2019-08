Kulturnog centra

Grad Osijek je 2017 godine s nositeljem investitorskih poslova Eurodausom potpisao sporazum o suradnji, odnosno sporazum o suradnji imovinsko pravnih odnosa i međusobnih prava i obveza vezano uz zajednička ulaganja na uređenju i dovršetku zgrade kulturnog centra Eurodom. Grad Osijek je nakon toga brzo ušao u posjed i uknjižio se kao vlasnik. Napravljena je projektantska procjena, koja je u tom trenutku bila 7 milijuna kuna, a u međuvremenu, kroz dva, tri, četiri mjeseca na tržištu su se dogodile turbulencije. Mi smo u proračunu predvidjeli 7 milijuna kuna, a najpovoljnija ponuda bila je 20 milijuna kuna. Poništili smo natječaj, raspisali novi i evo nas ovdje gdje smo potpisali okvirni sporazum u trajanju od 4 godine za izvođenje radova na uređenju naše zgrade Kulturnog centra Osijek. Vrijednost ugovora je oko 19 milijuna kuna, a s izvođačem je odgovoreno kako ćemo unutar tog razdoblja potpisivati jednogodišnje ili višegodišnje ugovore. Sve se svodi na to da ćemo centar uređivati fazu po fazu. Do konca ove godine ćemo urediti atraktivno prizemlje, galerijski prostor i dio prostora na etažama kako bi iduće godine ustanova Kulturni centar Osijek ušla u svoj prostor i počela ga koristiti.

Vodovod - Montaža je tržišna tvrtka koja je unutar Vodovoda i koja je 2013. godine izdvojena iz sustava Vodovoda. Tvrtka radi dosta opremanja i izgradnje u visokoj gradnji, hotelima te vanjske vodovode. Ta će naša tvrtka, s poslovnim partnerima, u suradnji s gradom, odrediti tempo izgradnje i krajnji rok dovršetka. On bi trebao biti za četiri godine, no može biti i puno kraći ukoliko investitor bude imao sredstava.

Dvije godine nakon preuzimanja vlasništva i 17 godina nakon prvog ugovora o izgradnjiu sklopu, Osijek bi uskoro mogao dobiti središnje mjesto kulture. Danas je potpisan ugovor oizmeđu Grada i tvrtke Vodovod - Montaža d.o.o.Prije dvije godine Grad Osijek je potpisom ugovora postao vlasnikom 4500 četvornih metara prostora, dijela kompleksa Eurodom koje je izgrađeno na gradskom zemljištu i u koji bi se trebala useliti ustanova Kulturni centar Osijek. Na čelu te ustanove prije mjesec dana imenovan jekoji je na današnjoj konferenciji za novinstvo izrazio želju da prostor postane sjedište svih kulturnih smjernica grada. To je potvrdila i zamjenica gradonačelnika Osijeka,, rekavši kao je ideja da osim koncertno-konferencijske dvorane u tom prostoru nađu i kulturne udruge te ugostiteljski sadržaji. Kulturni centar Eurodom nalazi se u Trpimirovoj ulici, nedaleko od raskrižja s Vukovarskom, i dio je kompleksa Eurodoma. To je izdvojena građevina od tornjeva povezana prostorom podzemne garaže.Objekt izvana izgleda kao dovršen prostor, no unutra su goli zidovi. Uz ogromnu donju etažu, izgrađena je i galerija, a uz izložbene prostore i prostore za rad kulturno-umjetničkih društava tu bi se trebala naći i koncertno-konferencijska dvorana s oko. Plan je bio da se uređenje prostora realizira projektima iz EU fondova.Grad je krajem 2018. predložio, a Gradsko vijeće prihvatilo, osnivanje ustanove Kulturni centar. Ta će javna ustanova obavljati djelatnosti organizacije programa vlastite produkcije, kazališnih, glazbenih, likovnih i drugih kulturno-umjetničkih programa te imati i svoju nakladničku, i audiovizualnu djelatnost.Slijed događaja do današnjeg potpisivanja ugovora s tvrtkom Vodovod Montaža d.o.o. koja će s partnerima dovršiti prostor Kulturnog centra novinarima je opisala zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.Svoj udio u poslu objasnio je i direktor Vodovod Osijeka,