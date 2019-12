Oleg Butković

dionice Slavonike

od mosta Drava do Belog Manastira

osigurano financiranje

Europske banke za obnovu i razvoj

2022.

od izlaza Beli Manastir do državne granice s Mađarskom

Boris Huzjan

građevinske dozvole

koridora 5C

međudržavni ugovor

Branjinog Vrha i Ivandarde (Mađarska)

probijanja

, ministar mora, prometa i infrastrukture, u Osijeku je službeno potvrdio nastavak gradnjena potezu, a potom i do mađarske državne granice, piše Glas Slavonije Ministar je potvrdio kako jetog projekta preko, što znači ubrzavanje procedure, tako da će još ove godine biti objavljen natječaj za odabir izvođača radova. Početak radova očekuje se na proljeće, a završetak radova do Belog Manastiragodine.Istovremeno se radi i na projektiranju dionice posljednjih pet kilometara,. Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, boraveći u Osijeku, otkrio je kako se izdavanjeočekuje krajem iduće godine i onda slijedi početak radova, pa bi cijela dionicabila završena krajem 2023. godine.Iz HAC-a su izvijestili kako je još 2009. godine potpisano uspostavljanju točke spajanja autocesta između. Gledano kartografski to je sjeverozapadno od naselja Branjin Vrh. Za predmetnu dionicu u 2016. godini bila je izrađena studija o utjecaju zahvata na okoliš te je u ožujku 2017. godine ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Hrvatske su autoceste u listopadu ove godine sklopile ugovor za izradu projektne dokumentacije i provedbu upravnog postupka te je u tijeku izrada idejnog projekta.Ovime bi nakon brojnih problema, poputprvotno planiranih rokova završetka gradnje, odustajanja, pa povratka na "puni profil" autoceste, odustajanja izabranih izvoditelja, poništavanja natječaja, ovaj projekt mogao krenuti k završetku, zaključuje Glas Slavonije