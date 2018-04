sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije

Ivan Anušić

Koridor Vc

2020.

nije službena potvrda

24,5 kilometara

od Belog Manastira do granice s Mađarskom

smanjena



Foto: Screenshot

Na aktualnom satu današnježupannajavio je ekskluzivno kako senastavlja raditi u punom profilu, a trebao bi biti gotov u iduće dvije i pol godine, odnosno do krajagodine!Anušić je rekao kako ovo još, no ona se očekuje uskoro na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji koju će održati Županija i Hrvatske autoceste.Radi se o dionici od Osijeka (dravskog mosta) do Belog Manastira duljine, a investicija je vrijedna 696 milijuna kuna koja će se kompletno financirati iz državnog proračuna.Preostalih pet kilometarabit će dovršeno naknadno, nakon što se izradi projektna dokumentacija. Anušić je naglasio i to kako će i Mađari sa svoje strane koridor do granice s Hrvatskom završiti u istom roku.Podsjetimo, autocesta do mađarske granice prije nekoliko je godina „“ u brzu cestu, navodno zbog štednja i očekivanog slabijeg prometa tom dionicom, da bi se sada priča vratila na prvotnu verziju koja će istočnu Hrvatsku spojiti s Mađarskom i dalje prema ostatku Europe, što otvara nove razvojne, gospodarske i turističke mogućnosti za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju.