Poštovani sugrađani, u tijeku je polaganje tartana na novoj biciklističkoj i trkačkoj stazi na Promenadi. Kako bi staza mogla biti uspješno realizirana, iznimno je važno da se do završetka radova na tom dijelu ne odvijaju nikakve aktivnosti, budući da uzrokuju značajna oštećenja zbog kojih se radovi moraju ponavljati. Molimo vas, poštujte zaštitnu traku i ogradu (posebice narednih 7 dana), kako bi svi građani naposljetku mogli uživati u svojim omiljenim sportsko-rekreativnim aktivnostima na novoj stazi. Zahvaljujemo vam na razumijevanju i strpljenju.

[Foto: Grad Osijek]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Više puta smo pisali o projektu izgradnjeuz osječku šetnicu čiji je investitorU tijeku je završna faza radova u okviru koje podizvoditelj- izvodi radove polaganja tartana na budućoj trkačkoj stazi smještenoj južno od biciklističke staze. S obzirom na to da je prilikom polaganja tartana granulacija žitka,da se na njojnikakve aktivnosti. Šteta uzrokovanapo takvoj stazi ne može se drukčije popraviti negonovog sloja.Kako je već pri postavljanju crnog sloja tartana staza oštećena, iz gradske uprave obratili su se svim Osječanima sa zamolbom da poštuju zaštitne ograde i zaštitne trake kako bi se radovi mogli uspješno izvesti - na zadovoljstvo svih građana grada Osijeka.Molbu gradske uprave prenosimo u cijelosti:I mi ponavljamo upozorenje građanima da stazate se ne smije po njoj hodati/voziti/skakati itd. Staza je u međuvremenu popravljena, a osim sigurnosnih traka uz stazu dežura i zaštitar.Podsjetimo, prema informacijama koje smo dobili iz Osijek-Koteksa, kompletni radovi bi trebali biti dovršenikada će nova staza biti predana na uporabu građanima Osijeka. Buduća biciklističko-trkačka staza bit će dugačka 1,5 km i pratit će promenadu tako što će na potezu od mosta do Iktusa ona ići paralelno uz šetnicu, dok će se na potezu od Iktusa do spomenika Picassu popeti na već postojeći bent. Nova staza imat će dvije trake za trkače od tartana i dvije trake za bicikliste od asfalta, a jedne od drugih bit će odvojene granitnim pločama. Ukupna vrijednost radova je 4,5 milijuna kuna s PDV-om.