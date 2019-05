Boris Piližota

Zoran Škorić

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji biciklističke i trkače staze na osječkoj promenadi

Biciklističko-trkača staza

od Ulice V. Hengla do Ulice Kneza Trpimira

od spomenika Picassu do cestovnog mosta preko Drave

prati promenadu

dvije trake za trkače i dvije trake za bicikliste

4,5 milijuna kuna

60 radnih dana

Karla Šatvara

prihvatio inicijativu

[Foto: Osijek.hr]

[klik za uvećanje]

Tekst i foto: Osijek031.com

Zamjenik gradonačelnikai direktor Osijek-Koteksapotpisali su danasnalazit će se duž promenade, na potezu, odnosno, a bit će dugačka 1,5 km.Zamišljeno je da stazai to tako što će na potezu od mosta do Iktusa ona ići paralelno uz šetnicu, dok će se na potezu od Iktusa do Picassa popeti na već postojeći bent.Nova staza imat će, po jednu u svakom smjeru. Trake za trkače bit će napravljene od tartana, a one za bicikliste od asfalta, a jedne od drugih bit će odvojene granitnim pločama. U sklopu projekta zamišljena je i obnova asfalta ispred Iktusa.Ukupna vrijednost radova jes PDV-om, a rok za njihov dovršetak je. Radovi će započeti već sredinom idućeg tjedna.Ideja je inače potekla od drugog potpredsjednika Gradskog vijeća, a zamjenik gradonačelnika Piližota istaknuo je kako je Gradkako bi se odvojili pješaci i šetači od biciklista i trkača, posebice dolaskom lijepog vremena kad se „cijeli grad“ preseli na promenadu.