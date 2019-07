osječku promenadu

Posljednjih nekoliko tjedana„okupirala je“ teška mehanizacija tvrtkeRazlog je, kako smo već pisali , izvođenje radova na izgradnjina potezu od, odnosno od spomenika Picassu do cestovnog mosta preko Drave. Obzirom da se radi, kontaktirali smo direktora Osijek-Koteksaza informacije o tome kakva je dinamika radova.Škorić je istaknuo kako se radovi. Ovoga tjedna dovršit će se iskop buduće staze koja će se u idućih deset dana, a postavit će se i kameni rubnjaci. Zaplanirana je cementna stabilizacija, a potom se očekuje isporuka i ugradnja tartana za trake za trkače.Kada je o rokovima riječ, Škorić je pojasnio kako je završetak radova planiran zai on će sigurno biti, a ako vremenski uvjeti posluže, radovi će biti gotovi i ranije.Podsjetimo, buduća biciklističko-trkača staza bit će dugačkai pratit će promenadu tako što će na potezu od mosta do Iktusa ona ići paralelno uz šetnicu, dok će se na potezu od Iktusa do Picassa popeti na već postojeći bent.Nova staza imat će dvije trake za trkače od tartana i dvije trake za bicikliste od asfalta, a jedne od drugih bit će odvojene granitnim pločama. Ukupna vrijednost radova jes PDV-om.