nove biciklističko-trkače staze

Osijek-Koteks

sredinom rujna

nisu svi zadovoljni

Facebook grupe Patuljasta rapsodija

samoinicijativno nešto poduzeti

Alen Štern

prodati

posadi drveće

nije bilo predviđeno zelenilo

Jasenku Vizentaner

moguću sadnju

od Elektre do Bastiona

Karlo Šatvar

Ako ovo naprave što su najavili, ipak ću biti zahvalan nekim osobama iz Grada koji su očito popustili i učinili nešto u vezi te inicijative. Normalno, ja kao građanin ću i dalje pokretati slične inicijative i kroz Facebook grupu Patuljasta rapsodija, kojima sam neizmjerno zahvalan na podršci, kada mislim da je to potrebno. Ako posade drveće, čija bi sadnja trebala biti nadzirana od stručne osobe što i kako saditi, bar ću zbog tog dijela biti zadovoljan. Kako sam rekao, sama staza je za mene kao građanina a i dio struke, devastacija. Katastrofa je što se Grad moralo moliti da barem nešto učine povodom hortikulturnog uređenja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

Izgradnjaduž osječke promenade bliži se kraju. Prema najavama izvođača radova, tvrtke, staza će biti predana na uporabu građanima OsijekaIpak,budućom stazom. Jedan dio građana, okupljen oko, izrazio je nezadovoljstvo time što staza ide kroz zeleni pojas, kao i sječom grana s drveća uz buduću stazu.Ali, jedan Osječanin otišao je i korak dalje: umjesto kritiziranja, odlučio jei nadležne službe uvjeriti kako je potrebno uz novu stazu posaditi i nova stabla.na vlastitoj se koži uvjerio kako je pokušati neku ideju „“ gradskim službama često sizifovski posao. Samoinicijativno je stupio u kontakt s Gradom (Upravni odjel za komunalno, Upravni odjel za graditeljstvo), kao i s Agencijom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima tražeći odgovor smije li se saditi na tom potezu, no nije dobio konkretan odgovor. Punih šest dana uporno je postavljao upite raznim službama u Gradu moleći Grad dana tom dijelu promenade ili da to dopuste grupi građana.U Gradu mu je rečeno da u projektu, no Alen je bio vrlo uporan u svojim zahtjevima i molbama. Do pomaka je došlo kada je kontaktirao gđu, višu suradnicu u Odsjeku za komunalno gospodarstvo s kojom se telefonski čuo i koja je obećala da će pokušati nešto učiniti po tom pitanju.Jučer ujutro Alena je kontaktirao gospodin iz Zelenila i rekao da je sa spomenutom gospođom bio na Promenadi i da su utvrdili. Navodno bi išlo 40 stabala, dok se od Bastiona do cestovnog mosta ne bi smjelo saditi zbog tehničkih problema.Alen je priznao kako to još uvijek ne znači da će do sadnje drveća uz stazu 100% doći (po njegovim riječima, to je „tek“ 99% sigurno), no obzirom da je ideju o sadnji drvoreda podržao i idejni tvorac nove staze, vijećnik u gradskoj skupštini, razloga za optimizam ipak ima.A razlog za optimizam ulijeva i činjenica da je jedan „običan građanin“ uspio progurati svoju ideju pored često trome i uspavane gradske birokracije. Ili, kako nam je sam Alen rekao: „“.