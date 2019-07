izvanrednoj konferenciji za novinare

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Na današnjoju Gradskoj upravi tema je bilau brojnim osječkim parkovima i perivojima.Neposredan povod tiskovnoj konferenciji bila je najava Grada početkom srpnja o uklanjanju i orezivanju stabala , što je rezultiralo nezadovoljstvom dijela javnosti koji je putem društvenih mreža poput „“ izrazioradi spomenutih radova ali i sve raširenijeg trenda sadnje patuljastog drveća.Na konferenciji za novinare govorili su profesorsa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i magistra znanosti šumarstva, stručna suradnica u Odjelu za komunalno gospodarstvo Grada, koja je najčešće na meti zabrinutih Osječana i koju se često apostrofiralo kao glavnog krivca za uklanjanje stabala u nedavno obnovljenom Sakuntala parku Vizentaner je podsjetila kako je Grad prošle godine uklonio, a posadio, dok je ove godine uklonio, a posadit će ih više od. Kada je riječ o ”patuljastim stablima”, Vizentaner je pojasnila kako su ta stabla posađena prije 2017. kada je aktualno gradsko Ppreuzelo brigu o gradskim stablima te da od 2017. niti jedno niže stablo nije posađeno.Vizentaner je dodala i kako Gradkoju vrstu stabala gdje sadi, a izbor ovisi o različitim ekološkim čimbenicima. U 99% slučajeva sade se stabla koja će u zreloj dobi imati velike dimenzije, no poneka stabla koja volimo jednostavno nisu podesna za sadnju na velikoj većini javnih zelenih površina u Osijeku.Činjenica je da se do sada bašo stablima i njihovu zdravstvenom stanju što je dovelo do toga da seveći broj stabala. Ali nikako seda i stabla odumiru. Za to postoje dva razloga, starost stabala ili utjecaj klime, atmosferilija i onečišćenja. Takva bolesna stabla su ujedno nesigurna za posjetitelje parkova i prolaznike. I ubuduće ćemo se izgledom našeg zelenog Osijeka rukovoditi isključivo strukom, zaključila je Wizentaner.Profesor Tikvić podržao je kolegicu rekavši: „“. Tikvić je također rekao kako niti jednom istinskom poznavatelju i ljubitelju stabala nije cilj sjeći stabla, ali moramo biti odgovorni i ukloniti ona opasna. Stara šuma ne može biti vječna i naša je odgovornost osigurati mladu šumu.Na koncu je zaključeno kako je dobro što se otvorilakako bi se građanima omogućila cjelovita slika o trenutnoj situaciji s osječkim stablima, a dobro je i što osječka javnost brine o stablima jer time cijela zajednica pokazuje svijest o nužnosti čovjekovog harmoničnog suživota s prirodom.