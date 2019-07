Islamske Republike Iran

Ponekad se zastoj produži i vlasnik vozila ne javlja se niti nakon što ga policija identificira preko registracijskih oznaka vozila. Krajem siječnja zbog jednog se automobila u Strossmayerovoj ulici nanizalo čak pet tramvaja i stajali su punih 36 minuta. Nekoliko dana prije, tramvaj je u Županijskoj ulici iz istog razloga stajao 33 minute. Najduži zastoj što ga u GPP-u bilježe trajao je pet sati, dogodio se u Županijskoj ulici jedne noći 2010. Godine, a najveći broj zastoja tramvaja događa se zimi.



U takvim slučajevima u promet se uključuju autobusi. Dok se ponovno ne uspostavi linija na gubitku su i GPP i putnici. Stoga često u podsjećamo građane da vozilo ne ostavljaju u blizini tramvajske pruge. Prema statistikama najveći je broj takvih prekršaja u zimskim mjesecima

Sanja Mršo

Čak 70-ak posto vozača koji su nepažljivo ostavili vozilo nedovoljno udaljeno od tramvajske pruge i omeli normalno odvijanje tramvajskog prometa, odmah je pristalo na nagodbu s GPP-om. U takvom slučaju, bez odlaska na sud, GPP odobrava popust od 25 posto i obročno plaćanje

421,25 kuna

Tročlano izaslanstvo ambasadeu Hrvatskoj, na čelu s veleposlanikom, prijateljem i bivšim savjetnikom aktualnog predsjednika Irana, ipaknaknadu štete GPP-uzbog zaprečavanja prolaza tramvaja kroz Županijsku ulicu. Službeni vozač brzo pronađen je i već nakon nekoliko minuta pomaknuo je službeni Mercedes teNakon što je polovicom lipnja bio spriječen sudjelovati na Festivalu puta svile u Osijeku, Iranski veleposlanik jučer je posjetio županate obišao. Za posjeta Županiji automobil s diplomatskim tablicama ostavili su naispred vijećnice u Županijskoj 4. No, dvadesetak centimetara bliže tramvajskoj pruzi nego što je trebalo kako bi tramvaji mogli neometano prolaziti. Vozaču tramvajatrebalo da pronađe kolegu iz iranskog veleposlanstva i već nakon nekoliko minuta put tramvaju bio je slobodan.U GPP-uo toj prometnoj blokadi jerod 15 minuta pa vozač nije morao obavijestiti nadležne. Inače, u Županijskoj ulici slične se situacijei tramvajski promet zaustavlja se na puno duže vrijeme. Vozači više paze na to dapreviše prostora pločnika ispred sebe i ne obaziru se previše na stanje iza automobila, što posebno vrijedi na one izvan Osijeka koji nisu navikli na prilagođavanje tramvajskom prometu.U slučaju, vozač tramvaja obavještava prometnika, on(dok je radila u Osijeku). Nakon dolaska službenih osoba vozač nepropisno parkiranog vozila dobivai obvezan je naknaditi. Visina te „kazne“ ovisi o broju zaustavljenih tramvaja u nizu i dužini vremena u kojem je vozilom onemogućio prometovanje tramvaja. Osim o trajanju zastoja i broju nanizanih tramvaja, visina naknade štete GPP-u ovisi i o mjestu zastoja, jer ako zastoj ne utječe na prometovanje linijom na okretištima uili starom okretištu ukoja mogu poslužiti kao alternativa u takvim slučajevima, kazna je manja.Otkako u Osijeku nema pauk-službe , GPP je u posebno, jer prema propisimapomicati vozilo koje smeta, čak niti policija pa putnici u tramvaju često čekaju nadajući se brzom povratku vozača ili nastavljaju putovanje na drugi način. Ranije je „pauk“ takva vozila, no otkad je posljednji koncesionar pauk-službe, a novi nije izabran, u GPP-u su prisiljeni čekati povratak vozača kako bi pomaknuo automobil“, kaže, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću te gradske tvrtke.“, zaključuje Mršo.Inače, najniža kazna s popustom iznosi. Kažnjavanje nesavjesnih vozača zbog nepropisno parkiranih vozila u blizini tramvajske pruge počelo je još 2009. godine.