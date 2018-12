nepropisnog parkiranja

ostao bez Pauka

Ugovora o dodjeli koncesije

sporazumni raskid

neće moći obavljati

dovodi u gubitke

uredno obavljao

7.953 kune

objektivni razlozi

nije dostavio

prekinuti

ponovni natječaj

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Vijest koja će razveseliti sve ljubiteljeu gradu: Osijek je od 1. studenog de factoNa današnjoj sjednici Gradskog vijeća, jedna od točaka dnevnog reda je i odluka o raskiduza obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području Grada Osijeka koji su sklopili Grad i Trgovačko društvo „Pauk Osijek“ d.o.o.Kako stoji u prijedlogu odluke o raskidu ugovora o dodjeli koncesije, trgovačko društvo „Pauk Osijek“, kao koncesionar, podnijelo je Gradu Osijeku 16. studenog zahtjev zaUgovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području Osijeka.U zahtjevu stoji da koncesionar višeugovorene radove uslijed financijskih problema, odnosno što ih izvršavanje Ugovorau svakoj poslovnoj godini. Procjenom svoje poslovne situacije ocijenili su kako niti u budućem razdoblju neće moći ostvariti veće prihode te iz tog razloga traže sporazumni raskid ugovora.Podsjetimo, gradonačelnik Osijeka i tvrtka Pauk Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području Grada Osijeka potpisali su 1. kolovoza 2012. na rok od 10 godina. Koncesionar je do sadaposlove izmještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila i do sada je podmirio svoje financijske obveze prema Gradu osim dospjelog a nenaplaćenog iznosa odKako je iz zahtjeva tvrtke razvidno da postojekoji bi mogli dovesti do štete i za koncesionara i za Grad Osijek te da koncesionargaranciju banke za uredno izvršenje obveza za 2018., u Gradu smatraju da treba uvažiti zahtjev koncesionara iugovor.Trgovačko društvo zbog nelikvidnosti ide u skori stečaj ili će nastaviti poslovati bez ove djelatnosti. U osnovi, služba za premještanje vozila nije aktivna od 1. studenog ove godine.Donošenjem Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji, Grad Osijek bi trebao provestite izabrati novog koncesionara za obavljanje ove djelatnosti ili ovu djelatnost povjeriti jednom od trgovačkih društava kojima je Grad vlasnik.Ako Gradsko vijeće na današnjoj sjednici prihvati zahtjev Pauka, bit će to prvi slučaj u Osijeku da jedan koncesionar prije isteka ugovora traži njegov raskid.