popunjene sve radionice

60 različitih uzoraka traminca

Michel Ginglinger

Starom podrumu Iločkih podruma

Danilo Steyer

Salona Traminca

Slavko Kalazić

Baranja

Tomislav Bolfan, Đorđe Bikicki

Gross i Sturm

Tomislav Tomac

traminac iz amfore

Ivan Barbić

osam različitih vrsta traminca

Tom Gretić

spajajući nespojivo

svetkovina sorte

Vinko Ručević

Vinoteke Vinita, i Željko Garmaz

Vinskih priča iz Dalmacije, Slavonije i Hrvatskog Podunavlja te Istre i Kvarnera

Tekst i foto: Festival traminca

Pročitajte i..

Do posljednjeg mjesta bile suna kojima je 14 predavača osam sati uz više odraspravljalo o dosezima te sorte u Hrvatskoj i u svijetu., alzaški vinar koji je svojim tramincima iz 2001., 2005. i 2017. godine oduševio sve okupljene u, obećao je dolazak i sljedeće godine, kao i, koji je održao predavanje o tramincima kao bazi za pjenušava vina. Danilo Steyer, koji ove godine u kolovozu slavi 10. godišnjicuu Sloveniji, manifestacije koju je on pokrenuo u čast te sorte, obećao je nastavak suradnje s iločkim festivalom za kojeg vjeruje da će također postati tradicionalan.je pokazao koliko jeidealan terroir za proizvodnju traminca, kao što sute slovenske vinarijedočarali „oranž“ mogućnosti te sorte.s Plešivice prvi put je izvan svoje vinarije u javnosti pokazao svoje nove remek djelo –, jedini Master of Wine s hrvatskom putovnicom, u svom velikom masterclassu na kojem se kušalo čak 18 različitih traminaca, uspio je pokazati koje mjesto zauzima Hrvatskom sa svojim tramincima koji u ukupnoj proizvodnji zauzimaju tek oko jedan posto vinske Hrvatske.Iločki podrumi su demonstrirali s čakkoliko su ozbiljni proizvođači i u svjetskim razmjerima. Uostalom, teško se netko u svijetu može pohvaliti da u svom sortimentu ima traminac kojeg se uzgaja na čak 60 hektara, što je slučaj s Iločkim podrumima.je, pak, na svom trijumfalnom povratku u Hrvatsku u potpunosti dekonstruirao slavonsku kuhinju „“ ostavivši 180 ljudi bez teksta i u razmišljanjima koliko se bogatstvo namirnica kontinentalne Hrvatske može i mora promišljati na potpuno drukčiji i inovativniji način. I, što je najbitnije, uspio je pokazati i dokazati da se traminac može najnormalnije piti uz gotovo sva jela, a ne samo uz kolače.Sve to je bio Festival traminca,koja na istoku Hrvatske pokazuje svoj najveći potencijal.Organizatori festivala,, vlasnik, vinski pisac i autor, naglašavaju da bez ogromne potpore Iločkih podruma ova manifestacija nikada ne bi mogla biti realizirana. I, kad se pogleda koliki je bio odziv ljudi iz svih krajeva Hrvatske, kao i iz susjednih zemalja, nema ni potrebe raspravljati treba li Festival traminca i ubuduće organizirati, kao i treba li biti baš u Iloku. Jer, Ilok i traminac su istoznačnice za jedno – Festival traminca!