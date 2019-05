spektakl zajamčen

14. i 15. lipnja 2019.

Tekst i foto: Vinoteka Vinita

Najava:

Do Festivala traminca preostalo je još samo konačno odbrojavanje posljednjih 30 dana! I već sad, kad vidimo kakav program smo pripremili i tko će nazočiti, možemo utvrditi da jeNa Festivalu traminca, za koji vjerujemo da će, moći će se kušati traminci iz više odiz Hrvatske i svijeta, a među njima su i neki koji su osvajali tituluili, pak, 100 bodova od velikogMeđu njima je iiz Eguisheima pored Colmara, dobitnik nekoliko najvećih Decanterovih priznanja posljednjih godina (dva Regional Trophyja i International Trophy!) za najbolji svjetski traminac. Vlasnik vinarije,13. generacija vinara iz te vinarije, osobno će doći i održati predavanje o Alzasu, kao o jednom od najboljih svjetskih vinskih regija.Na velikom masterclassu, koji će biti središnji događaj prvog dana događanja u Starom podrumu,, jedini Master of Wine s hrvatskom putovnicom, raščlanit će najbolje hrvatske tramince i usporediti ih s tramincima iz četiri berbe iz alzaške vinarijeiz Slovenije će održati predavanje o biodinamici u vinogradarstvu,, također iz Slovenije, pričat će o tramincima kao baznom vinu za proizvodnju pjenušaca, dok će poznati slovenski vinski pisac kroz presjek najboljih primjera te sorte u Sloveniji prikazati koliko se traminac dobro udomaćio u toj zemlji.Iz pečuškog Instituta za vinarstvo i vinogradarstvo donijet će nekoliko sorata koje su nastale od traminca i bit će predstavljeni kao potomci te sorte koji su sve traženiji u svjetskim vinogorjima.će svojom „vertikalom“, tramincima od 2007. do 2017. godine, pokazati koliko je i Baranja izvanredan terroir za proizvodnju te sorte.A Iločki podrumi, bez kojih ovaj Festival teško da bi mogao i biti organiziran, pokazat će koliko je iločko vinogorje ponajbolje na svijetu za proizvodnju traminca. Iločki podrumi proizvode, kao jedini u svijetu, čak osam različitih vrsta vina od traminca!O svojim iskustvima s proizvodnjom traminca pričat će iziz, kao jedini u toj regiji koji su se uopće odvažili na proizvodnju traminca.U Iloku će svoje tramince osobno predstaviti i, poznati pjevač i zabavljač iz Splita, koji već nekoliko godina proizvodi traminac iz svog vinograda u Kutjevu.Premda nismo skrivali ambicije da već prvo izdanje Festivala, koji će bitigodine u Iloku u Starom podrumu i na Principovcu, bude na vrlo visokoj razini, ne možemo sakriti ni uzbuđenje reakcijama ljubitelja ove sorte koje su iznad svih očekivanja. Niti pet dana nakon objave programa Festivala, gala večera Toma Gretića, odnosno njegov Veličanstveni povratak u Hrvatsku, razgrabljena je!Dobrodošli u Ilok, čekamo vas!