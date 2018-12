180 pasa

Tekst: Osijek031.com

Foto i video: Udruga Pobjede/Facebook

Odkoliko ih se trenutno nalazi u, jučer niti jedan. Naime, velik brojokupio se na tradicionalnom božićnom ručku u azilu , šetnji i druženju sa psima., po procjenamanjih nekoliko stotina, prošlo je kroz azil i prošetalo pse, neke i po tri puta. Ljudi je bilo toliko da su jedva stali u dvorište za zajedničku fotografiju godine.Program je započeo još prijepodne sa šetnjama. Uslijedio je ručak za pse u azilu u 13 sati, a nakon toga organiziran je i ručak za sve na dvije noge:. Nakon toga uslijedila je nova runda šetnji sve do mraka. Nitko nije ostao ni žedan jer je biločitav dan.Iz azila su uputili zamolbu posjetiteljima da, osim tradicionalnihi druge, ove godine donesu ipasa do Drave. Osječani su se odazvali pozivu i povodaca sada opetJošje ta da je jučer kupljen posljednji kalendar za 2019. godinu . Svihje planulo, pa je azil sve bliži realizaciji svog ambicioznog projekta izgradnje kućica od termopanela za svakog od stanovnika azila.Dobrim vijestima ni tu nije kraj. Naime, ove godje rekordan broj pasa: njih skoro 400, a oko 200 izgubljenih pasa koji su imali mikro čipove vraćeni su njihovim vlasnicima.Božić u azilu, čini se,, što je dokaz sve raširenije svijesti Osječana za probleme napuštenih životinja, pa u Udruzi Pobjede očekuju da će iduća godina biti još uspješnija. To im želimo i mi ispred portala Osijek031