najljepšeg kalendara

pasa Azila Udruge Pobjede

U formatu dnevnih novina, kroz fotografije onih trenutaka koji se nikada više neće ponoviti, ali koji baš kao i ljudske greške uvijek iznova čine svakodnevice, kroz tekstove koji imaju ambiciju educirati, nasmijati, razgaliti pa čak i predviđati, čitav Azil, učinjen i od dvonožnih osim od četveronožnih, napravio je svoj deseti po redu kalendar i sve stranice, čak 14 njih, posveta su svim pobjedama nastalim kroz tih 10 godina.

niste stigli

Kapucinskoj ulici

12.12.2018., kino Europa

Sinoć je u kinu Europa održana promocija, naravno riječ je o kalendaruNo, ukolikosinoć na promociju, ne brinite svoj kalendar možete nabaviti na štandu uod 13. do 22. prosinca, prijepodnevima od 10 do 12 i popodne od 16 do 18 sati. Štandovi će imati i potpun asortiman azilske butige (dukse, majice, kape, ruksaci).Gornjogradski kao i donjogradski ogranci GISKO imati će kalendare Azila, info-pult Portanove i naravno Azil.A kako je bilo pogledajte u našoj galeriji fotografija..