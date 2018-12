posljednja ovogodišnja sjednica osječkog Gradskog vijeća

svega sat vremena

Žana Gamoš

svu potrebnu infrastrukturu

5000 kvadrata

novi koncesionar

Dražene Vrselje

Hrvatskog narodnog kazališta

Željko Požega

stabilno

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

Danas je održana. Zbog izostanka gradonačelnika Vrkića uslijed liječenja u bolnici , s dnevnog reda je izbačena točka pitanja i prijedloga vijećnika, pa je sjednica trajala rekordno kratko –Najvažnija odluka svakako je ona o osnivanju Poduzetničke zone - IT parka . Zamjenica gradonačelnikaistaknula je kako je cilj gradnje IT parka privlačenje ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta u IT sektoru. IT park će se nalaziti u Gackoj ulici, idejno je rješenje gotovo, a u tijeku su izrada parcelizacijskog elaborata te izračun prava građenja.Gamoš je istaknula kako će Grad Osijek u poduzetničkoj zoni izgraditite poslovnu zgradu za male IT tvrtke. Iako je u početku procijenjeno da će ta zgrada biti površine 3000 četvornih metara, anketa provedena među IT tvrtkama pokazala je da to neće biti dovoljno, već će budući objekt biti površine od okoKako smo najavili, gradski vijećnici su izglasali raskid ugovora između Grada i trgovačkog društva „ Pauk Osijek “ zbog čega će se morati izabratiza premještanje nepropisno parkiranih vozila.Gradski su vijećnici također potvrdili izborza intendanticuu Osijeku te su razriješili dosadašnjeg intendanta Božidara Šnajdera koji odlazi u mirovinu. Vrselju su već potvrdili vijećnici županijske skupštine kao drugog vlasnika HNK, a odluku o njezinu imenovanju treba još potvrditi i ministrica kulture.Na novinarsko pitanje o gradonačelnikovom zdravstvenom stanju, predsjednik Gradskog vijećaodgovorio je kako je onote se očekuje kako će Vrkić kroz nekoliko dana biti pušten kući.