Građaniprije nekoliko su tjedana oddobilikoji je jednostavno i slikovito pojasnioodvoza otpada.Ono što zanima najveći broj građana je:Prema riječima direktora Unikoma, do sada su građani plaćaliodvoza otpada, no to se sada mijenja. Po novom sustavu obračuna odvoza otpada, građani će plaćati odvoz onoliko otpada koliko ga proizvedu i predaju Unikomu na zbrinjavanje. Nekima će cijena ostati ista, nekima će se smanjiti, ali nekima i povećati. Kako smo već pisali , Unikom će, kao i do sada,odvoziti otpad, a građani su sami odabrali koliko puta će koristiti tu uslugu temeljem izjave koju su trebali dostaviti Unikomu. Svaka kanta jei uvodi sepomoću kojega će se točno znati kada je usluga odvoza otpada izvršena (dan, vrijeme) i koliko puta tijekom obračunskog razdoblja (mjesečno).Građani će sredinom 12. mjeseca dobiti novi obračun po zaduženom volumenu spremnika i broju pražnjenja. Na računu će biti obračun po izvršenoj usluzi. Unikom će poslati račune zaove te za prvih šest mjeseci iduće godine. To su, odnosno broj odvoza koje je građanin naveo u svojoj izjavi, a nakon šest mjeseci će se vidjeti je li broj odvoza odgovarao zatraženom, odnosno je li građanin uslugu odvoza koristio. Kod objekata kolektivnog stanovanja i dalje se uzima u obzir broj stanara u svakom stanu.Ako ste tijekom jednog mjeseca imali više otpada nego inače, trebate nazvati Unikom na besplatni telefon, najaviti da ćete imati više otpada, taj otpad odložiti u PVC vrećice i njih ostaviti pored posude. Odvoz tih PVC vrećica ćete platiti 6 kn. Ako ste na godišnjem odmoru i nećete imati odvoza, također treba nazvati Unikom i obavijestiti ih o tome, kao i u slučaju da odlazite iz grada na dulje vrijeme.Glomazni otpad i dalje se jednom godišnje odvozi na poziv. Što se tiče građevinskog otpada koji sadrži azbest, Grad je ušao u procesu Sarvašu gdje će biti reciklažno dvorište za takav otpad. Grad je dobio uporabnu dozvolu za 1. dio objekta, radovi su u pripremi te se očekuje kako će ga početkom iduće građevinske sezone građani moći koristiti.Treba istaknuti i kako se sredstvima iz EU fondova grade dva nova reciklažna dvorišta uz jedno postojeće na Jugu II. Riječ je o izgradnji reciklažnog dvorišta upored našičkog bajera i reciklažnog dvorišta na ulazu u. Radovi započinju početkom iduće godine, a ugovoreni rok za dovršetak je šest mjeseci, što znači da bi trebali biti gotovi do lipnja. Planira se i reciklažno dvorište za Donji grad, a za prigradska naselja nabavit će se mobilno reciklažno dvorište kako bi cijeli grad bio pokriven.