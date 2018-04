Unikoma

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

nejasnoće

dvije kolone

novi način naplate

komunalnog, nerecikliranog otpada

dva puta mjesečno

hvatanja krivih Drina

čipirana

koliko puta

jedan ili dva odvoza

platite zaostatke

koliko reciklirate

platiti više

30,5 kuna

36,5 kuna

individualne korisnike

ispune, potpišu i vrate Unikomu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Unikom

Redakciji portala Osijek031 javio se čitatelj koji je ovih dana poštom dobio izjavu odo načinu korištenja javne usluge. Obzirom da postoje nekeoko ove izjave, pokušali smo provjeriti o čemu je riječ.U tekstu izjave nalaze se. Prvu je popunio sam Unikom i u njoj se nalaze podaci o korisniku (ime i prezime, adresa...), prijedlog veličine kante za miješani komunalni otpad (MKO) od 120 litara te prijedlog broja planiranih odvoza MKO-a, papira i kartona te biootpada od strane Unikoma. Korisnici imaju mogućnost taj prijedlog označiti kvačicom u drugoj koloni što znači da se slažu s njim ili ponuditi svoj prijedlog ako se ne slažu s Unikovim prijedlogom.Na ovaj način Unikom uvodikako bi se smanjila količina, i to tako što će se odvoz smeća obračunavati po broju i količini odvoza. Konkretno, Unikom je našem čitatelju predložio da će odvoz MKO-a obavljati, no ako korisnik sve reciklira sam, on može u drugoj koloni zatražiti odvoz jednom mjesečno, a ako nije ljubitelj recikliranja i imat će punu kantu svaki tjedan, onda će zatražiti odvoz svaki tjedan, odnosno četiri puta mjesečno.Kako bi se uklonila mogućnost varanja, odnosno „“, što je naš narodni običaj, svaka kanta će bitii kada je kamion podigne on će ju učitati i na kraju mjeseca točno će se vidjetije koja kanta ispražnjena i da li to odgovara broju odvoza na koji ste se obvezali u izjavi. Ako se utvrdi da ste zatražili, a kantu ste ostavljali svaki tjedan ispred kuće, od vas će se zatražiti da, a budući broj odvoza će se korigirati.Dakle, novi sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada izravno ovisi o tome. Što više reciklirate, odnosno odvajate otpad, odvoz MKO-a obavljat će se rjeđe, a ako ne reciklirate često, onda ćete to i. Unikom je priložio i izvadak iz cjenika javnih usluga gdje se vidi da je cijena minimalne javne usluge (tzv. paušal) bez obzira na veličinu kante i broj odvoza. Na to se dodaje iznos od pet lipa puta volumen kante (120 litara), što znači da će cijena za jedan odvoz mjesečno iznositimjesečno plus PDV, a za više odvoza dodatnih 6 kn plus PDV po odvozu. Drugim riječima, ako imate samo jedan odvoz mjesečno, plaćat ćete manje nego do sada, ali ako imate više odvoza, plaćat ćete znatno više, čak i do 50%. (Napomena: u tu je cijenu uračunat odvoz žute i plave kante, odnosno plastike i papira, te biootpada)Treba naglasiti kako je ovo obračun za, dakle kuće i poslovne prostore, dok će se sličan dopis s izjavom vrlo skoro uputiti i u objekte kolektivnog stanovanja (višestambene zgrade).Od građana se traži da oba primjerka izjaveu roku od 15 dana od dana zaprimanja, a potom će Unikom u roku od osam dana vratiti jedan primjerak ovjerene izjave vlasniku kućanstva. Ukoliko korisnik ne dostavi tražene podatke, Unikom će za novi način naplate koristiti podatke koje ima u svojoj evidenciji.