Drage i dragi naši, svašta se izdogađalo zadnjih dana u Osijeku. Osim što smo svi zabrinuti, želimo znati da smo i mi i životinje u našemu gradu sigurni i želimo da se čim prije razriješi situacija i da dobijemo odgovor što se to zbiva u našemu gradu.



Unatoč tome što bi nam sigurnost trebala biti na prvom mjestu neki se nisu libili iskoristiti situaciju za skupljanje jeftinih političkih poena ili za malo samopromocije. Po fejsu ali i medijima kruže razno-razne priče, dezinformacije ili polu-informacije... lupeta se svašta čak i na televizijskom informativnom programu pa odjednom i neki Zagrepčani znaju bolje od Osječana što se ovdje dešava. Sve to rezultira nepotrebnom panikom ili kojekakvim teorijama koje onda valjda zabavljaju one kojima je dosadno.

Mi želimo znati da je naš grad siguran, a u situaciji u kojoj smo sada najvažnije nam je informirati se i pravovremeno dobiti (i širiti) pouzdane i provjerene informacije.

Kada već nismo dobivali pravovremene informacije, na policiji je sada da što prije odradi posao - dobije rezultate prvih analiza, utvrdi sastav sumnjive tvari i otkrije uzrok i počinitelja.



U međuvremenu, Grad Osijek, obzirom da nije nadležan za istragu, prikuplja podatke, umrežava sve sudionike i ponudio se financirati sve analize koje bi eventualno ubrzale postupak.



Zamoljeni smo od strane Grada dati informacije koje imamo, ali što je još važnije i podijeliti i našim kanalima sve činjenice i informacije koje je Grad prikupio, a koje će i sami objavljivati na svojim stranicama.



Sve činjenice i do sada prikupljene informacije koje smo u Gradu dobili dajemo vam na jednom mjestu:



- do sada ima 10-tak evidentiranih sumnji na trovanje pasa - MUP

- 4 su prijavljena slučaja u veterinarskim ambulantama – MUP

- tri su smrtna slučaja pasa

- provjerava se učestalost trovanja pasa u godinama ranije

- centar 112 zaprimio je ukupno oko 200 prijava na sumnjivu tvar (bijeli prah)

- MUP poslao uzorke sa zelenih površina bijelog praha na analizu u ZG – očekuju se rezultati danas ili sutra

- više od 50 golubova uginulo je u dva dana na više lokacija u gradu u širem centru grada

- Veterinarska stanica Osijek dala je golubove i krv na analizu u Zg radi isključivanje influence – Centar za peradarstvo

- Isti golubovi, krv i sadržaj želudca su u Zg na toksikološkoj analizi

- Laboratoriji u Osijeku ne mogu odraditi složenu analizu na nepoznatu tvar – samo nekoliko njih u Zagrebu

- Isključena mogućnost trovanja golubova otrovom od deratizacije – isti ne sadrži kukuruz, nije bijel već je bojan žarkom crveno bojom, ptice zbog velike količine vitamina K ne mogu se otrovati

- Unikom je isključio mogućnost da su ulice posipane ičim drugim osim cestarskom solju

- U zadnja nekoliko dana Vetam i policija izašli su na više od 100 intervencija, 15-tak ih je bilo lažnih – dolaskom na teren nije bilo ničega

- Vetam je poslao uzorke za različitih lokacija na toksikološku analizu u Zg, rezultati se očekuju danas ili sutra

- istragu za smrt vidre navodno je preuzela inspekcija zaštite okoliša

- navodni pomor ribe je isključen

