U zgradi Rektorata danas je predstavljen projekt obnovePredstavljanje projekta bilo je namijenjenoSveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, koje se planira uključiti u aktivnosti budućih objekata u Tvrđi.Kako je u svom uvodnom izlaganju istaknuo gradonačelnik, prva faza projekta –- u punom je jeku, no novi će prostori sami po sebi biti beskorisni ako u njima ne bude sadržaja, a upravo će studentska populacija svojom kreativnošću, idejama i inventivnošću obogatiti buduće osječke atrakcije edukativnim i kulturnim sadržajima.Projekt obnove Stare pekare i Trga V. Lisinskog predstavili supročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo i njezini kolege. Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta je 66 milijuna kuna od čega će 84% biti financirano sredstvima EU, a nositelji projekta suProvedbom projekta obnovit će seod gotovo 10.000 četvornih metara, a zgrada i trg će se pretežito koristiti u kulturne i edukativne svrhe te će služiti kao izložbeni, uredski, koncertni, scenski i izvedbeni prostor. U zgradi Stare pekare će biti is vlastitim sanitarnim čvorom.Prodekanica za studijske programeizrazila jesastavnica osječkih fakulteta za oblikovanjem edukativnih, kulturnih i turističkih sadržaja u budućem kompleksu. Naglasila je kako osječko Sveučilište ima velike obrazovne i znanstveno-istraživačke kapacitete te da već provodi niz zanimljivih aktivnosti koje bi mogle biti dio sadržaja objekta stare austrougarske pekare.Neki od sadržaja u koje će se studenti Sveučilišta uključiti suza kulturni turizam, programi obuke za studente s temom baštine u službi turizma, primjena ICT tehnologije pri valorizaciji kulturnih sadržaja, radionice, seminari, izložbe i svi drugi oblici kreativnosti.Projekt bi trebao biti gotovgodine, no gradonačelnik Vrkić je izrazio uvjerenje kako će radovi biti dovršeni i prije tog roka.