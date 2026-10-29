XTERRA stiže u Zadar: Grad Zadar i otok Ugljan 2027. postaju domaćini velikog međunarodnog triatlonskog događaja

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Vodeći svjetski off-road triatlon brend, XTERRA, dolazi u Zadarsku županiju i Grad Zadar. Od 22. do 24. listopada 2027. Grad Zadar i otok Ugljan ugostit će XTERRA Croatia Zadar – Ugljan Island 2027, trodnevni sportski događaj koji će na jedinstven način povezati grad, otok i more. Nakon dva uspješna izdanja na otoku Lošinju, XTERRA CROATIA otvara novo poglavlje, s ambicijom da Zadar i Ugljan postanu prepoznatljiva destinacija međunarodne off-road triatlon scene.

Dolazak XTERRAe u Zadar najavljen je na konferenciji za medije održanoj 29. listopada u Turističko-informativnom centru u Zadru, na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Zadra Šime Erlić, zamjenik župana Robertino Dujela, voditelj projekta Tomislav Paripović te Nika Rimaj, prvakinja Hrvatske u kros triatlonu.

XTERRA utrke kombinacija su plivanja, brdskog biciklizma i trail trčanja. Od prve utrke održane 1996. godine na havajskom Mauiju, XTERRA je izrasla u globalni sportski sustav koji obuhvaća međunarodne triatlonske i trail serije, profesionalna natjecanja, utrke za rekreativce i mlade te svjetska prvenstva. XTERRA događaji održavaju se u više od 40 država, a globalni XTERRA kalendar broji 120 utrka diljem svijeta. U 2026. godini brend obilježava 30 godina postojanja, a njegov međunarodni karakter i prepoznatljivost predstavljaju snažnu platformu za promociju destinacija domaćina.

Jedinstven koncept: jedan događaj, dvije destinacije

Najveća posebnost novog izdanja XTERRA Croatia bit će povezivanje Zadra i otoka Ugljana u jedinstvenu sportsku cjelinu. Umjesto klasičnog natjecanja koncentriranog na jednoj lokaciji, organizatori pripremaju koncept koji koristi različite karakteristike grada i otoka te natjecateljima nudi iskustvo kakvo se rijetko susreće u svijetu triatlona.

Zadar će biti domaćin dječjeg utrke i natjecanja u plivanju na otvorenom, dok će se glavni triatlonski program održavati na Ugljanu. Otok će tako postati središte najzahtjevnijeg dijela događaja, s biciklističkim i trkačkim dionicama koje će natjecatelje voditi kroz njegov prirodni krajolik. Na Ugljanu se planira i dodatna dječja utrka, kako bi se u događaj što snažnije uključila lokalna zajednica.

„Dolazak XTERRA Croatia u Zadar i na Ugljan za nas predstavlja veliki iskorak i početak novog poglavlja ovog projekta. Nakon dva uspješna izdanja u Malom Lošinju, tijekom kojih smo okupili više od 1.200 natjecatelja iz više od 20 zemalja, željeli smo napraviti korak dalje i pronaći destinaciju koja nam omogućuje daljnji razvoj događaja. Zadar i Ugljan nude upravo ono što XTERRA traži – atraktivno prirodno okruženje, odlične uvjete za outdoor sportove, razvijenu turističku infrastrukturu i mogućnost stvaranja jedinstvenog sportskog iskustva. Posebno nas veseli što ćemo povezati grad i otok u jednu sportsku cjelinu, pri čemu će Ugljan biti domaćin glavnih triatlonskih utrka. Zahvalni smo Gradu Zadru. Zadarskoj županiji i svim ostalim ključnim dionicima projekta na povjerenju i podršci. Naša ambicija nije organizirati samo još jedan uspješan sportski vikend, nego dugoročno izgraditi međunarodno prepoznatljiv događaj koji će iz godine u godinu privlačiti sve više sportaša i njihovih obitelji te dodatno pozicionirati Zadar i zadarski arhipelag na svjetskoj karti outdoor sportova“, izjavio je Tomislav Paripović, voditelj projekta i predstavnik organizatora.

Od vrhunskih triatlonaca do djece i rekreativaca

XTERRA Croatia Zadar – Ugljan Island 2027. neće biti namijenjena isključivo iskusnim triatloncima. Trodnevni program obuhvatit će više natjecateljskih formata i disciplina, čime organizatori žele privući širok krug sudionika, od profesionalnih sportaša i ozbiljnih rekreativaca do trkača, plivača i djece koja tek ulaze u svijet sporta.

Sve tri triatlonske utrke krenut će iz Sutomišćice, gdje je na nogometnom terenu planirana i tranzicijska zona za prijelaz između disciplina. Nakon plivačkih, biciklističkih i trkačkih dionica, natjecatelji će utrke završiti na Mulu, u središtu Preka.

Uz triatlonske discipline, planirane su i samostalne trail utrke na 10,5 i 18,5 kilometara, čiji će start i cilj također biti na Mulu u Preku, te samostalna utrka plivanja na otvorenom (Open Water Swim). Time se otvara mogućnost sudjelovanja i sportašima koji se ne bave triatlonom, ali žele biti dio međunarodnog XTERRA događaja.

Dječji program povezat će obje destinacije. Kids Race u Zadru krenut će i završiti kod Pozdrava Suncu, dok se na Ugljanu planira dodatna dječja utrka kako bi se u događaj uključili i najmlađi članovi otočne zajednice.

Više od 1.200 natjecatelja u prva dva izdanja, sada slijedi Zadar

XTERRA Croatia u Zadarsku županiju dolazi s već izgrađenim sportskim i organizacijskim temeljima. Prethodna dva izdanja na otoku Lošinju okupila su ukupno više od 1.200 natjecatelja koji su došli iz 23 zemlje svijeta. Preseljenjem u Zadar organizatori žele nastaviti razvoj projekta, povećati međunarodnu prepoznatljivost hrvatskog izdanja XTERRA-e i dodatno proširiti krug sudionika.

„Dolazak XTERRA Croatia 2027. u Zadar i Zadarsku županiju predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju naše sportske i turističke ponude. Zadar je grad sporta, a ima i iznimne prirodne uvjete i bogatu kulturnu baštinu. Stoga su upravo događaji poput XTERRA-e prilika da te prednosti predstavimo novoj publici i na međunarodnoj sceni te da dodatno učvrstimo status atraktivne destinacije za aktivni turizam. Važno je i što se XTERRA održava u listopadu, izvan glavne turističke sezone. Zadar odavno ne broji turiste samo tijekom ljeta, već imamo dobre rezultate u predsezoni i posezoni i taj dio potrebno je i dalje jačati. Međunarodni sportski događaji ovakvog formata privlače posjetitelje s većom motivacijom za aktivan odmor te stvaraju dodatnu vrijednost za lokalno gospodarstvo i turističke djelatnike. Istodobno, promoviraju zdrav način života i održivo korištenje naših prirodnih bogatstava”, izjavio je Šime Erlić, gradonačelnik Zadra.

Ugljan u središtu međunarodne sportske priče

Posebnu vrijednost projekta predstavlja činjenica da otok Ugljan neće imati sporednu ulogu, nego će biti jedna od dvije ključne lokacije događaja. Upravo će se na Ugljanu održavati glavni triatlonski program, što otvara priliku da se otok međunarodnoj publici predstavi kroz njegove prirodne ljepote, sportske mogućnosti i potencijal za aktivni turizam.

Upravo se na to, u svojoj izjavi, osvrnuo župan Zadarske županije, Josip Bilaver: “Zadarska županija već je prepoznata kao najribarskija županija na Jadranu, a naša je ambicija pozicionirati je i kao najsportskiju županiju u Hrvatskoj. Zato, uz značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu, snažno podupiremo organizaciju sportskih događaja, osobito onih međunarodnog karaktera. Posebno nas veseli što su upravo Zadar i otok Ugljan prepoznati kao idealne lokacije za jedno ovako atraktivno natjecanje. Naši otoci imaju izniman potencijal za razvoj aktivnog turizma, a ovakve manifestacije prilika su da njihove ljepote i mogućnosti predstavimo svijetu. Posebno je važno što će se natjecanje održati u listopadu 2027. godine, izvan glavne turističke sezone. Vjerujemo da će već prvo izdanje privući brojne natjecatelje, njihove obitelji i pratnju, a u godinama koje dolaze očekujemo i sve veći interes za sudjelovanje. To će donijeti dodatne prilike našim iznajmljivačima, ugostiteljima i drugim poduzetnicima te pridonijeti jednom od naših važnih ciljeva, produljenju turističke sezone. Podsjetit ću da nas 2029. godine na Pašmanu očekuje i Svjetsko prvenstvo u podvodnom ribolovu. Svaki početak nosi određene izazove, ali s obzirom na iskustvo i ozbiljnost organizatora te suradnju Grada Zadra, otočnih općina i turističkih zajednica, uvjeren sam da će ovaj projekt biti uspješan i da će iz godine u godinu rasti. Zahvaljujem organizatorima što su odabrali naš kraj, želim im uspješne pripreme, a svim budućim natjecateljima nezaboravno sportsko iskustvo.”

Novi izazov za najbolje hrvatske i međunarodne sportaše

Preseljenje na novu lokaciju donosi i potpuno drukčiji sportski izazov. U off-road triatlonu konfiguracija terena ima iznimno važnu ulogu, a karakteristike biciklističkih i trkačkih staza često odlučuju o samoj utrci. Upravo zato nova destinacija predstavlja dodatnu motivaciju natjecateljima koji su već nastupali na XTERRA Croatia, ali i priliku za privlačenje sportaša kojima će Zadar i Ugljan biti prvi susret s hrvatskim izdanjem ovog međunarodnog natjecanja.

Na konferenciji za medije sudjelovala je i Nika Rimaj, prvakinja Hrvatske u kros triatlonu, koja je predstavila sportsku perspektivu novog izdanja i izazove koje natjecateljima donosi nastup na nepoznatim stazama.

„U Zadru i okolici već sam se puno natjecala i trenirala, ali još nikad nisam ovdje odradila cijeli triatlon samostalno, samo kao dio štafete. Zato se posebno veselim ovoj utrci. Kod XTERRA-e mi je zanimljivo što promjena lokacije znači da sve kreće ispočetka: drugi teren, drukčije staze i novi izazovi. Želja za obranom titule je tu, ali ne volim najavljivati rezultat. Mogu obećati da ću se za njega boriti”, rekla je Nika Rimaj, prvakinja Hrvatske u kros triatlonu.

Zadar i Ugljan otvaraju novo poglavlje XTERRA Croatia

Dolaskom u Zadarsku županiju XTERRA Croatia ulazi u novu fazu razvoja. Nakon dva uspješna izdanja na Malom Lošinju, cilj organizatora je iskoristiti sportski, prirodni i turistički potencijal Zadra i Ugljana te izgraditi događaj koji će s vremenom postati prepoznatljiv dio međunarodnog XTERRA kalendara.

Od 22. do 24. listopada 2027. Zadar i Ugljan zajedno će biti domaćini sportskog vikenda koji povezuje vrhunsko međunarodno natjecanje, rekreativni sport, lokalnu zajednicu i promociju jedne od najatraktivnijih hrvatskih obalnih regija.