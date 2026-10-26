Ulaznice za Hrvatsku i Češku u Osijeku u prodaji od utorka: Evo koliko će koštati

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Hrvatska nogometna reprezentacija 15. studenog na osječkoj Opus Areni dočekuje Češku u završnoj utakmici ovogodišnjeg ciklusa grupne faze Lige nacija. Prodaja ulaznica za susret počinje u utorak, 27. listopada, a navijačima će biti dostupne putem interneta i na odabranim Petrolovim benzinskim postajama.

Internetska prodaja na portalu HNS-a počinje u 14 sati, dok će se ulaznice na tri Petrolove lokacije u Osijeku moći kupiti od 16 sati. Riječ je o postajama u Strossmayerovoj ulici 356, Ulici kneza Trpimira 18A i Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića 20.

U pretprodaji, koja traje do 14. studenog, cijene ulaznica iznose 65 eura za središnje dijelove zapadne i istočne tribine, 55 eura za bočne dijelove tih tribina te 30 eura za sjevernu i južnu tribinu. Ako ulaznice ostanu dostupne na dan utakmice, cijene će biti pet eura više u svim kategorijama.

Novost je da će sve ulaznice biti dostupne isključivo putem mobilne aplikacije HNS Ulaznice, bez mogućnosti kućnog ispisa. Kupci će prilikom kupnje morati unijeti osobne podatke svih navijača, a pravo na kupnju imaju isključivo hrvatski državljani. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice.

Hrvatski nogometni savez upozorava navijače da ne kupuju ulaznice na crnom tržištu jer će se provjeravati podudarnost osobnih podataka s podacima na ulaznici. Ulaznice kupljene za druge osobe s neusklađenim podacima neće omogućiti ulazak na stadion.

Najvjerniji navijači ostvarili su pravo prvokupa od ponedjeljka, 26. listopada, u okviru Programa vjernosti, ovisno o broju prikupljenih bodova tijekom posljednjih pet godina.